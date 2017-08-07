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Алгоритмы экономического сотрудничества стран ЕАЭС с Индонезией обсудили в ЕЭК

 

Фотографии: kabar.kg

 

Источник:
http://kabar.kg/news/algoritmy...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441881-ru.html

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9 августа 2017, 11:38       Комментарии

БИШКЕК, 09.08.17, /Кабар/. Член Коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Татьяна Валовая и министр торговли Республики Индонезия Энггартиасто Лукита поддержали идею о заключении меморандума о взаимопонимании между ЕЭК и правительством Индонезии, сообщает пресс-служба ЕЭК.
"Это станет первым шагом к формированию конструктивного и системного диалога между Комиссией и правительством Индонезии", – заявила Татьяна Валовая на встрече, которая прошла в штаб-квартире ЕЭК. Стороны также обсудили возможные форматы и алгоритмы сотрудничества, перспективы, которые предоставляет взаимодействие ЕЭК с Индонезией для бизнеса стран.
Представители Индонезии отметили важность развития партнерских связей и поблагодарили ЕЭК за участие в международном семинаре "Евразийский экономический союз (ЕАЭС) – Индонезия" в мае этого года в Денпасаре (Индонезия). Мероприятие, организатором которого выступило правительство этой страны, позволило познакомить бизнес-структуры, органы власти и общественные ассоциации Индонезии с целями и задачами, стоящими перед ЕАЭС, текущей экономической проблематикой Союза и ключевыми интеграционными трендами на евразийском пространстве (см.: https://goo.gl/xthZws).
"Развитие связей с Индонезией отвечает интересам всех участников этого процесса, и я полностью поддерживаю этот настрой. Мы готовы к развитию сотрудничества как в двустороннем формате с индонезийским правительством, так и в многостороннем формате ЕАЭС – АСЕАН", – сообщила Татьяна Валовая.
Страны АСЕАН являются ключевыми партнерами для стран Союза. Уже действует зона свободной торговли между странами ЕАЭС и Вьетнамом, с Камбоджей и Сингапуром развивается сотрудничество в рамках меморандумов о взаимопонимании.
Энггартиасто Лукита приветствовал прямые кооперационные связи между двумя интеграционными объединениями и заявил, что предпримет усилия к запуску трека ЕАЭС – АСЕАН.
Министр торговли Индонезии пригласил министра по интеграции и макроэкономике ЕЭК посетить с рабочим визитом Джакарту в любое удобное время с целью проведения презентации ЕАЭС для руководства и делового сообщества республики и возможного заключения меморандума о взаимопонимании с ЕЭК.

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