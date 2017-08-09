В Бишкеке продолжается демонтаж самовольно установленных объектов

9 августа 2017, 11:41 Комментарии

БИШКЕК, 09.08.17. /Кабар/. Управлением землепользования и строительства мэрии г. Бишкек произведен демонтаж самовольно установленных объектов на муниципальной территории в столичном микрорайоне Тунгуч. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

Сносу подверглись металлическое ограждение, металлический навес к павильону и гараж без соответствующих разрешительных правоустанавливающих документов возле домов 64/4, 64/5, 70 и 73.

Владельцам со стороны УЗС мэрии г. Бишкек ранее выдавались уведомления.