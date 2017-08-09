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В Бишкеке продолжается демонтаж самовольно установленных объектов

 

Фотографии: kabar.kg

 

Источник:
http://kabar.kg/news/v-bishkek...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441880-ru.html

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9 августа 2017, 11:41       Комментарии

БИШКЕК, 09.08.17. /Кабар/. Управлением землепользования и строительства мэрии г. Бишкек произведен демонтаж самовольно установленных объектов на муниципальной территории в столичном микрорайоне Тунгуч. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.
Сносу подверглись металлическое ограждение, металлический навес к павильону и гараж без соответствующих разрешительных правоустанавливающих документов возле домов 64/4, 64/5, 70 и 73.
Владельцам со стороны УЗС мэрии г. Бишкек ранее выдавались уведомления.

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