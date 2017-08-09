Кыргызстанские паломники прибыли в Медину и расположились в отеле в 20 метрах от мечети пророка

9 августа 2017, 11:52 Комментарии

Кыргызстанские паломники прибыли в город Медина и расположились в отеле Grand Mercur, расположенном рядом с мечетью пророка. Об этом сообщает Духовное управление мусульман со ссылкой на главу отдела фатвы Равшана Эратова.

"Сейчас мы встретили первую партию паломников из Бишкека, прилетевших 7 августа. Отель находится в 201 метрах от мечети пророка. Самочувствие паломников хорошее", - известил Р.Эратов.

В этом году Саудовская Аравия выделила 4585 квот кыргызстанским паломникам. На 8 августа в Медину из Кыргызстана вылетели 2 группы.