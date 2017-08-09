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Кыргызстанские паломники прибыли в Медину и расположились в отеле в 20 метрах от мечети пророка

 

Фотографии: akipress.kg

     

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441879-ru.html

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9 августа 2017, 11:52       Комментарии

Кыргызстанские паломники прибыли в город Медина и расположились в отеле Grand Mercur, расположенном рядом с мечетью пророка. Об этом сообщает Духовное управление мусульман со ссылкой на главу отдела фатвы Равшана Эратова.
"Сейчас мы встретили первую партию паломников из Бишкека, прилетевших 7 августа. Отель находится в 201 метрах от мечети пророка. Самочувствие паломников хорошее", - известил Р.Эратов.
В этом году Саудовская Аравия выделила 4585 квот кыргызстанским паломникам. На 8 августа в Медину из Кыргызстана вылетели 2 группы.

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