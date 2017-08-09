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Учителям могут поднять заработные платы в зависимости от их квалификации

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364529_yc...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441877-ru.html

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9 августа 2017, 11:23       Комментарии

Учителям могут поднять заработные платы в зависимости от квалификационных категорий. Соответствующий проект постановления Минобразования опубликовало для общественного обсуждения.
Ведомство планирует проводить массовое повышение квалификации учителей общеобразовательных организаций и преподавателей начального профессионального образования. Аттестация на присвоение квалификационной категории будет проводиться в 2019-2020 году. В 2020-2021 году различные категории будут иметь 55 тыс. 641 учитель.
По предварительным подсчетам, на повышение зарплат из республиканского бюджета потребуется около 1 млрд 121 млн 484 тыс. сомов.
После присвоения квалификационной категории будут установлены надбавки к заработной плате учителей:
<li>при наличии высшей категории учителя получат надбавки в 2 тысячи сомов;</li><li>при наличии первой категории - 1, 5 тыс. сомов;</li><li>при наличии второй категории - 1 тыс. сомов.</li>
Надбавка за квалификационную категорию устанавливается за 20 часов урочной (преподавательской) работы в неделю. Если учитель имеет недельную нагрузку более или менее 20 часов, то надбавка увеличивается или уменьшается пропорционально.
Пример 1. Учитель средней школы села Кочкор имеет высшую квалификационную категорию и учебную нагрузку в объеме 18 часов в неделю. Надбавка за квалификационную категорию у этого учителя составит 2000 сом х 18 час. : 20 час. = 1 900 сомов.
Пример 2. Учитель средней школы г. Каракол имеет первую квалификационную категорию и учебную нагрузку в объеме 25 часов в неделю. Надбавка за квалификационную категорию у этого учителя составит 1500 сом х 25 час. : 20 час. = 1 875 сомов.

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