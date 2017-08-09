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Подъезд в океане. Художники рассказали о новой стене граффити

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364530_po...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441876-ru.html

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Красиво! Художники из Бишкека разрисовали фасад дома в Алматы

9 августа 2017, 11:40       Комментарии

Сегодня, 9 августа, очередной дом столицы стал красивее благодаря художникам из Basicolors. В рамках проекта "Я люблю Бишкек" была презентована вторая стена граффити, на этот раз в подводном стиле.
В конце прошлого месяца была показана первая стена граффити в рамках проекта. Там можно было увидеть зеленый мир с насекомыми, небом и природой. Стена символизировала две стороны одного города - создание и уничтожение. В этот раз жильцы дома хотели чего-то красочного. Как рассказал художник Виктор Цой, изначально была идея с лугом и цветами, но затем появилась мысль о подводной тематике. В отличие от луга с цветами подводная тематика может быть очень необычной, делится художник.
Реализация творчества заняла 3 дня, и теперь вход в подъезд дома № 16 на улице Кольбаева больше напоминает океанариум. Новому облику парадной довольны и жильцы этого дома, которые подали заявку на создание арт-объекта и помогали художникам в процессе рисования.
Стоит также отметить, что украсить свой район может каждый. Сейчас художники рассматривают электронные заявки на создание новых арт-объектов. Принять участие может каждый. Главные критерии отбора - хорошее техническое состояние стены, на которой планируется рисовать, и участие жильцов дома в создании стены граффити.

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