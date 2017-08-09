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Кыргызстанка хотела вывезти ребенка за границу по чужим документам

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441875-ru.html

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Турция начала строительство стены на границе с Ираном

9 августа 2017, 11:45       Комментарии

БИШКЕК, 9 авг - Sputnik. Семилетнего мальчика пытались вывезти из Кыргызстана на работу по чужому свидетельству о рождении, сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы.
8 августа в пункте пропуска "Чалдыбар - автодорожный" на кыргызско-казахской границе задержали гражданку КР с ребенком. Во время паспортного контроля 30-летняя женщина предъявила пограничникам свидетельство о рождении, выданное в России.
Пограничники установили, что информация о родителях и возраст, указанные в свидетельстве, не совпадают с подлинными данными. Со слов задержанной, она является матерью ребенка, но подделала свидетельство о рождении потому, что отец не давал разрешения на вывоз сына из республики.
После оформления соответствующих документов задержанная была передана сотрудникам территориального подразделения МВД КР.
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