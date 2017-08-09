Доллар США: 69.3400 (+0.0251) 
Евро: 81.8732 (+0.1093) 
Золото: 40.56 $/гр (+0.13) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Перенесут ли Ошский рынок или его адаптируют под город?Перенесут ли Ошский рынок или его адаптируют под город?Сооронбай Жээнбеков в Анкаре встретился с премьер-министром Турции Бинали ЙылдырымомСооронбай Жээнбеков в Анкаре встретился с премьер-министром Турции Бинали Йылдырымом

В Кыргызстане для иностранцев с 1 сентября будет введена электронная виза

 

Фотографии: akipress.kg

    

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441871-ru.html

Похожие новости

10.59: история про кыргызстанку, которая украла у стюардессы бутылку вина

Кыргызстанцы ощутили "отголоски" мощного землетрясения в Китае

Кыргызстанка пыталась вывезти ребенка за пределы страны по чужому документу

Кыргызстанка пыталась увезти 7-летнего мальчика по поддельному свидетельству о рождении

В Кыргызстане фактов дискриминации, ущемления прав этнических меньшинств нет — Салиев

9 августа 2017, 11:12       Комментарии

В Министерстве иностранных дел 9 августа презентовали электронную визу представителям иностранных организаций, аккредитованных в Кыргызстане.
По словам директора Департамента консульской службы Эркина Асангулова, электронная виза будет введена с 1 сентября 2017 года. Визу можно получить в течение 3 дней.
Электронная виза позволит иностранным гражданам получать въездные-выездные туристические или деловые визы сроком 90 дней через интернет, без необходимости обращения в дипломатические представительства или консульские учреждения Кыргызстана.
Процесс получения электронной визы максимально упрощен: необходимо заполнить анкету на сайте www.evisa.e-gov.kg, прикрепить фотографию и изображение паспорта, произвести оплату с помощью банковской карты.
"Классический способ получения визы остается, у иностранца теперь 2 вида получения визы. Электронная виза выдается только двум категория "деловая" и "туризм", - сказал глава ДКС.
Как сообщил заведующий паспортно-визового отдела ДКС Бакыт Кадыров, получатель электронной визы могут пересечь границу через аэропорт "Манас" в Бишкеке, аэропорт города Ош и через пункт пропуска "Ак-Жол". Граждане иностранных государств, получившие электронные визы, заезжают в Кыргызстан без визового стикера (наклейки) в паспорте. В случае необходимости проверить наличие визы, необходимо сканироваться QR-код на распечатанном варианте. Код можно считать с помощью смартфона.
Краткосрочные деловые и туристические визы выдаются сроком до 90 дней без права продления срока действия.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум