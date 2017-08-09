В Кыргызстане для иностранцев с 1 сентября будет введена электронная виза

9 августа 2017, 11:12 Комментарии

В Министерстве иностранных дел 9 августа презентовали электронную визу представителям иностранных организаций, аккредитованных в Кыргызстане.

По словам директора Департамента консульской службы Эркина Асангулова, электронная виза будет введена с 1 сентября 2017 года. Визу можно получить в течение 3 дней.

Электронная виза позволит иностранным гражданам получать въездные-выездные туристические или деловые визы сроком 90 дней через интернет, без необходимости обращения в дипломатические представительства или консульские учреждения Кыргызстана.

Процесс получения электронной визы максимально упрощен: необходимо заполнить анкету на сайте www.evisa.e-gov.kg, прикрепить фотографию и изображение паспорта, произвести оплату с помощью банковской карты.

"Классический способ получения визы остается, у иностранца теперь 2 вида получения визы. Электронная виза выдается только двум категория "деловая" и "туризм", - сказал глава ДКС.

Как сообщил заведующий паспортно-визового отдела ДКС Бакыт Кадыров, получатель электронной визы могут пересечь границу через аэропорт "Манас" в Бишкеке, аэропорт города Ош и через пункт пропуска "Ак-Жол". Граждане иностранных государств, получившие электронные визы, заезжают в Кыргызстан без визового стикера (наклейки) в паспорте. В случае необходимости проверить наличие визы, необходимо сканироваться QR-код на распечатанном варианте. Код можно считать с помощью смартфона.

Краткосрочные деловые и туристические визы выдаются сроком до 90 дней без права продления срока действия.