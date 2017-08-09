ГСИН предлагает разрешить СМИ проводить интервью с осужденными и выплачивать пособия по беременности и родам осужденным женщинам

9 августа 2017, 11:22 Комментарии

Государственная служба исполнения наказаний предлагает разрешить средствам массовой информации проводить интервью с осужденными.

Согласно проекту постановления правительства, без специального разрешения посещать учреждения, исполняющие наказания и принудительные меры уголовно-правового воздействия, связанные с изоляцией от общества, при предъявлении документа, удостоверяющего личность, имеют право:

- президент Кыргызстана, премьер-министр, депутаты Жогорку Кенеша, главы местных государственных администраций, исполнительных органов местного самоуправления в пределах соответствующих административно-территориальных единиц, генеральный прокурор и прокуроры, уполномоченные осуществлять надзор за исполнением наказаний в исправительных учреждениях;

- сотрудники вышестоящих органов управления уголовно-исполнительными учреждениями;

- судьи судов, осуществляющих судопроизводство на территориях, где расположены учреждения и органы, исполняющие наказания;

- омбудсмен при осуществлении им контроля за соблюдением конституционных прав и свобод человека и гражданина;

- уполномоченные члены Комитета против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания Организации объединенных наций и их представители;

- члены Координационного совета, сотрудники Национального центра по предупреждению пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, в связи с осуществлением ими полномочий, предусмотренных соответствующим законом.

Производство кино-, фото- и видеосъемок осужденных, их интервьюирование, в том числе с использованием средств аудио-, видеотехники представителями средств массовой информации и иными лицами, разрешается с согласия администрации и самих осужденных.

Производство кино-, фото- и видеосъемок объектов, обеспечивающих безопасность учреждений, исполняющих наказания и принудительные меры уголовно-правового воздействия, осуществляется с разрешения администрации указанных учреждений.

Пронос кино-, фото- и видеоаппаратуры в исправительные учреждения и их использование осуществляется без специального разрешения.

Администрации учреждений, исполняющих наказания и принудительные меры уголовно-правового воздействия, связанные с изоляцией от общества, обеспечивает безопасность лицам, посещающих их.

Кроме того, предлагается внести изменение, по которому пособие по временной нетрудоспособности и пособие по беременности и родам выплачивается осужденным лицам, находящимся в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы.

Право на получение пособий наступает для осужденных лиц с момента поступления в исправительное учреждение.

Пособие по беременности и родам выдается осужденным по справке медицинского подразделения исправительного учреждения уголовно-исполнительной системы, за время пребывания осужденной женщины в исправительном учреждении уголовно-исполнительной системы.

Пособие по беременности и родам назначается и выплачивается управлениями социальной защиты за счет средств республиканского бюджета в размере 10 расчетных показателей (1 тыс. сомов) в месяц за все рабочие дни.