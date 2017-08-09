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В Латвии запретили сдавать школьные экзамены на русском языке

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364521_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441867-ru.html

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Сегодня: экзамен провалил, вместо ЗАГСа в психушку, в ГУВД новый начальник

9 августа 2017, 11:02       Комментарии

Правительство Латвии запретило сдавать экзамены в 9-м и 12-м классе школ на любом языке, кроме государственного. Таким образом одобрена инициатива министерства образования о запрете сдачи экзаменов на русском языке. Изменения вступят в силу в наступающем учебном году, но для 9-х классов организуют двухлетний переходный период, пишет Медуза со ссылкой на Министерство образования и науки Латвии.
Новые правила отменяют существующую практику, по которой в русских школах ученики могли в 9-м классе выбрать экзаменационные материалы на русском. В 12-м классе экзаменационные материалы доступны только на латышском, но отвечать предмет на русском также будет нельзя.
По данным Минобрнауки, с 2009 по 2016 годы доля учеников, которые сдавали экзамены на латышском языке, выросла с 60 до 85 процентов.
Всего в Латвии действуют 168 начальных и 108 средних школ, где обучение происходит на русском языке.
"Новые меры предоставят равные возможности по трудоустройству выпускникам обычных школ и заведений для нацменьшинств, а также позволят им успешно интегрироваться в образование в высших учебных заведениях, где обучение идет на государственном языке", - говорится в сообщении министерства образования и науки Латвии.

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