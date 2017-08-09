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Перенесут ли Ошский рынок или его адаптируют под город?

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364523_pe...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441866-ru.html

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9 августа 2017, 11:14       Комментарии

Бишкек с каждым годом увеличивается вширь и в высоту. Инфраструктура уже не выдерживает нагрузки, особенно в наиболее загруженных местах. Например, в таких, как столичные рынки. В частности, сейчас речь зайдет об Ошском базаре.
Муниципальные власти хоть и стараются навести там порядок, однако результаты незначительные. Все те же заторы, стихийная торговля и еще ряд проблем.
Одним из предложений для решения этого вопроса является перенос рынка за пределы города. По мнению главы Ленинской администрации, данный выход является долгосрочной перспективой, это вопрос 10 лет в лучшем случае.
"Я ничего официально пока сказать не могу. Это просто мнение. Во всех крупных городах, мегаполисах рынки не остаются внутри города, их практически не осталось. У нас внутри города строятся крупные торговые центры, сети гипермаркетов. А Ошский рынок занимает огромную площадь, и практически весь общественный транспорт старается проехать через него, в связи с чем у нас постоянные заторы. И я думаю, что рано или поздно мы придем к тому моменту, когда вынесем рынок за черту города. Это только мнение, что перенесем, а не так, что завтра-послезавтра перенесем или через год", - сказал аким Ленинского района Нурдин Тынаев.
Глава райадминистрации также сообщил, что это касается всех базаров Бишкека. Возвращаясь к Ошскому рынку стоит отметить, что это огромный организм, в который входят около 90 хозяйственных субъектов. То есть данная торговая площадка является частной, у хозсубъектов есть красные книги на землю и документы на строения.
В свою очередь депутат Бишкекского городского кенеша Павел Десятников также высказал свое мнение по данному поводу. На его взгляд, ближайшие 20 лет рынок никто не тронет.
"Там сидят такие серьезные собственники, что никто не даст перенести. Надо не переносить, а наводить порядок. Но там никто ничего не пытается сделать, надо спрашивать с собственников. Я бы их посадил на самолет и отправил в Барселону, чтобы они зашли на рыбный рынок и увидели, что там почище наших больниц. А до этого порядка не будет, но и закрывать не станут, даже несмотря на супермаркеты", - сказал депутат БГК.
Он также добавил, что под такой продовольственный комплекс просто невозможно найти территорию. И к тому же, если в России людей приучали к супермаркетам десятилетиями, то у нас всего два года, как пошел процесс.
Впрочем, есть и еще вариант развития событий. Не перенос рынка, а адаптация. Например, вместо обычных торговых палаток построить торговый центр, соответствующий нормам градостроительства.
"Думаю, Ошский рынок будет просто трансформироваться в большие хорошие супермаркеты. С хорошими площадями и хорошими холодильниками и т.д. А закрыть его, никто не закроет. Потому что это и транспортная развязка, и вообще экономика города. Если Орто-Сайский рынок - это 80% горожане, то Ошский - это всё. Я думаю собственники просто перестроят его в большой супермаркет", - сказал Десятников.
Однако и эта перспектива будет рассматриваться не в ближайшие годы.

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