10.59: история про кыргызстанку, которая украла у стюардессы бутылку вина

9 августа 2017, 10:59 Комментарии

Этим рейсом летели люди, перед которыми явно не стоит вопрос, хватит ли у них денег, чтобы купить себе килограмм говядины на ужин. Это был весьма комфортабельный самолет, где детям раздавали раскраски, а взрослые могли попросить стюардессу "плеснуть коньячку". Все включено. В общем, я бы никогда не купила такой дорогой билет за свой счет.

Полет проходил по обычному сценарию: пассажиры мирно дремали в креслах, где-то вопил младенец. Вдруг по салону прокатилась волна оживления: стюардесса вкатила тележку с напитками. На выбор предлагались вода, соки и напитки покрепче.

Когда стюардесса поравнялась с нашим рядом, самолет попал в зону турбулентности и началась болтанка. Девушка на минуту отвлеклась, и в этот момент одна пассажирка, не вставая с кресла, выхватила из ее тележки бутылку вина. Под одобрительное хихиканье соседей она молниеносно сунула винишко в сумку. Стюардесса ничего не заметила.

Это видели шесть человек - все, кто сидел в 13-м ряду. Трое хитро улыбались, один спал, а я сгорала от стыда... но молчала. Трусливо не хотела вступать в конфликт.

Не думаю, что это лучшее в мире вино. Да, бутылка не отличалась внушительными размерами, и, конечно, напиток по-любому предназначался для пассажиров. С одной поправкой - для всех пассажиров.

И все-таки это было воровство. Я вглядывалась в женщину лет сорока с золотым перстнем и серьгами и пыталась понять, что заставило ее схватить треклятую бутылку. Она выглядела доброй, успешной, счастливой...

Знаете, что? Если каждому человеку из этого ряда задать вопрос "плохо ли воровать?", все до единого ответят утвердительно. Да, мол, плохо, бороться с этим надо. А милиция, сами знаете, какая - не борется. Но на практике "воровать плохо" - это когда так поступает кто-то незнакомый. Если воровать начинает брат, друг или даже соседка по ряду в самолете, мы начинаем смотреть на это снисходительно.

Не верите? Задайте себе только один вопрос: если завтра вы узнаете, что дальний родственник украл из бюджета три тысячи долларов и только вы можете доказать его вину, напишите вы на него заявление в милицию или нет? То-то же.

А теперь к новостям.

Верховный суд КР постановил: действия Центризбиркома в отношении подсудимого политика Омурбека Текебаева незаконны.

В Кыргызстане собираются создать виртуального сотового оператора. Вероятно, задумка будет реализована за счет кредита.

Два военных самолета прибыли в КР из России. Такие, кстати, могут использоваться для транспортировки бомб. To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

FacebookTwitterWhatsappViberTelegramСкачать видеоСкопировать ссылкуПолучить код © Sputnik / Сергей АладьевКакой кыргызстанцы увидели "кровавую Луну" — видео затмения из Бишкека

В ночь с понедельника на вторник жители планеты, в том числе Кыргызстана, увидели "кровавую Луну". Sputnik снял, как выглядело затмение.

В стране объявлено штормовое предупреждение. Резкого похолодания можно ожидать в ближайшую пятницу.

Про валюту: обменные пункты покупают доллар по 69,3 сома, а продают по 69,55. Рубль стоит сом и пятнадцать тыйынов, тенге - 21 тыйын.

Про ГСМ: Аи-95 стоит 41,2 сома, девяносто второй оценили в 38,6, "дизель" продают по 36,6 сома за литр.

Про погоду: сегодня воздух в Бишкеке прогреется до +37, осадков не ожидается.

На этом у меня все.

В стране 10.59.

С уважением Асель Минбаева

window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249922, containerId: 'adfox_150064421052246055', params: { pp: 'kuk', ps: 'ckap', p2: 'flvd', puid1: '' } });