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Сооронбай Жээнбеков в Анкаре встретился с премьер-министром Турции Бинали Йылдырымом

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/sooron...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441864-ru.html

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Премьер-министры КР и ТР намерены активизировать двусторонние отношения

9 августа 2017, 11:08       Комментарии

Премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков во вторник, 8 августа, встретился с премьер-министром Турецкой Республики Бинали Йылдырымом в городе Анкара (Турция).
Встреча глав правительств сначала прошла в узком составе, затем переговоры продолжились в расширенном формате с участием членов правительственных делегаций Кыргызстана и Турции.
В составе делегации Кыргызской Республики — министр иностранных дел Эрлан Абдылдаев, министр культуры, информации и туризма Туголбай Казаков, министр образования и науки Гульмира Кудайбердиева и Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в Турецкой Республике Ибрагим Жунусов.
На встрече были обсуждены перспективы двустороннего сотрудничества в сферах образования, культуры, сельского хозяйства и торгово-экономического партнерства.
Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым, приветствуя Сооронбая Жээнбекова, подчеркнул, что Турция заинтересована в углублении сотрудничества с дружественным Кыргызстаном во всех сферах партнерства, в том числе в экономике, торговле, культуре и образовании. Он отметил необходимость активизации двусторонних отношений и выступил за скорейшее проведение очередного заседания турецко-кыргызской торгово-экономической комиссии. Бинали Йылдырым напомнил, что с 1992 года по линии образовательных программ 3500 студентов из Кыргызстана получили высшее образование в вузах Турции. В том числе в 2016 году было выделено 100 квот для кыргызстанцев и эта программа продолжится.
"Отрадно, что в рамках Вашего визита в Турцию состоится открытие памятника герою эпоса "Манас" в городе Стамбул. Это общее культурное наследие тюркских народов", — подчеркнул Бинали Йылдырым.
Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков отметил, что с момента установления дипломатических отношений сотрудничество между нашими странами во всех сферах развивается динамично. Он подчеркнул, что Кыргызстан дорожит дружбой с братской Турцией и нацелен на дальнейшую активизацию двусторонних отношений.
"Турция является одним из главных торгово-экономических партнеров Кыргызстана. Необходимо усилить торгово-экономические и инвестиционные связи между нашими странами", — сказал Сооронбай Жээнбеков, отметив в этом вопросе особую роль кыргызско-турецкой торгово-экономической комиссии. В этой связи он поддержал предложение Бинали Йылдырыма провести очередное заседание данной комиссии в ближайшее время.
На встрече стороны подчеркнули готовность поддержать взаимные позиции по культурно-гуманитарным вопросам в международных организациях, активизировать обмен визитами между министерствами двух стран с целью ускорить решение вопросов партнерства. Турецкая сторона выразила готовность провести дни культуры Кыргызстана в Турции в любое удобное для кыргызской стороны время и в любом удобном городе.
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