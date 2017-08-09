Президента просят одобрить законопроект о трансформации земель

9 августа 2017, 10:57 Комментарии

Члены общественного объединения «Трансформация» просят президента Кыргызстана одобрить законопроект о трансформации орошаемых земель. Об этом сообщил координатор объединения Мурадил Балыбаев.

По его словам, в этом году парламент принял поправки об узаконивании домов на территории орошаемых земель.

«Согласно законопроекту, позволяется узаконить земельные участки, застроенные до 31 июля 2009 года. Примерно 40 тыс. построек общей площадью 13 тыс. гектаров необходимо узаконить. Законопроект поступил в Аппарат президента 10 июля. До 10 августа его должны были рассмотреть», — сказал он.

Однако, по словам Балыбаева, в отделе правового обеспечения Аппарата президента написали возражение, ссылаясь на то, что в законопроекте не учтены сельхозпотери.

«При включении сельхозпотерь государство должно обеспечить жителей этих участков всеми коммуникациями», — отметил Балыбаев.

Координатор объединения заявил, что сторонники трансформации земель намерены митинговать у районных и областных администраций, если власти не одобрят законопроект.