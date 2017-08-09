Доллар США: 69.3400 (+0.0251) 
Евро: 81.8732 (+0.1093) 
Золото: 40.56 $/гр (+0.13) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

10.59: история про кыргызстанку, которая украла у стюардессы бутылку вина10.59: история про кыргызстанку, которая украла у стюардессы бутылку винаПремьер-министр С.Жээнбеков в Анкаре встретился с премьер-министром Турции Б.ЙылдырымомПремьер-министр С.Жээнбеков в Анкаре встретился с премьер-министром Турции Б.Йылдырымом

Президента просят одобрить законопроект о трансформации земель

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/prezid...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441863-ru.html

Похожие новости

ОО "Трансформация" просит президента подписать законопроект, позволяющий узаконить дома, построенные на пашне

SOS из Сары-Челека. Туристы стали жертвами вымогателей и просят о помощи

Управделами президента и правительства отремонтирует детский бассейн в Бишкеке

Для претендентов на пост президента провели презентацию по тесту на знание кыргызского языка

Сариев ведет переговоры об объединении с другими кандидатами в президенты

9 августа 2017, 10:57       Комментарии

Члены общественного объединения «Трансформация» просят  президента Кыргызстана одобрить законопроект о трансформации орошаемых земель. Об этом сообщил координатор объединения Мурадил Балыбаев.
По его словам, в этом году парламент принял поправки об узаконивании домов на территории орошаемых земель.
«Согласно законопроекту, позволяется узаконить земельные участки, застроенные до 31 июля 2009 года. Примерно 40 тыс. построек общей площадью 13 тыс. гектаров необходимо узаконить. Законопроект поступил в Аппарат президента 10 июля. До 10 августа его должны были рассмотреть», — сказал он.
Однако, по словам Балыбаева, в отделе правового обеспечения Аппарата президента написали возражение, ссылаясь на то, что в законопроекте не учтены сельхозпотери.
«При включении сельхозпотерь государство должно обеспечить жителей этих участков всеми коммуникациями»,  — отметил Балыбаев.
Координатор объединения заявил, что сторонники трансформации земель намерены митинговать у районных и областных администраций, если власти не одобрят законопроект.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум