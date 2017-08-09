В Сузаке произошло ДТП, три человека погибли, еще три госпитализированы

9 августа 2017, 10:24 Комментарии
БИШКЕК, 09.08.17. /Кабар/. В Сузакском районе произошло ДТП, три человека погибли, еще три госпитализированы, сообщили в пресс-службе МЧС республики.
Авария произошла сегодня, 9 августа, в селе Беш-Бала. Столкнулись "Фольксваген Вента" и "Хундай Кари".
Пострадавших доставили в больницу на проезжавших мимо машинах.
Прибывшие спасатели вытащили тела погибших и передали милиции.
По официальным данным, в ДТП в Кыргызстане каждый день погибают в среднем 3 человека, еще более 20 получают травмы. Со стороны властей решительных мер по снижению количества ДТП пока нет.