В Сузаке произошло ДТП, три человека погибли, еще три госпитализированы

9 августа 2017, 10:24 Комментарии

БИШКЕК, 09.08.17. /Кабар/. В Сузакском районе произошло ДТП, три человека погибли, еще три госпитализированы, сообщили в пресс-службе МЧС республики.

Авария произошла сегодня, 9 августа, в селе Беш-Бала. Столкнулись "Фольксваген Вента" и "Хундай Кари".

Пострадавших доставили в больницу на проезжавших мимо машинах.

Прибывшие спасатели вытащили тела погибших и передали милиции.

По официальным данным, в ДТП в Кыргызстане каждый день погибают в среднем 3 человека, еще более 20 получают травмы. Со стороны властей решительных мер по снижению количества ДТП пока нет.