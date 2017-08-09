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Новости Кыргызстана

В Джалал-Абаде столкнулись два авто, три человека погиблиВ Джалал-Абаде столкнулись два авто, три человека погиблиТурция начала строительство стены на границе с ИраномТурция начала строительство стены на границе с Ираном

В Сузаке произошло ДТП, три человека погибли, еще три госпитализированы

Источник:
http://kabar.kg/news/v-suzake-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441862-ru.html

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9 августа 2017, 10:24       Комментарии

БИШКЕК, 09.08.17. /Кабар/. В Сузакском районе произошло ДТП, три человека погибли, еще три госпитализированы, сообщили в пресс-службе МЧС республики.
Авария произошла сегодня, 9 августа, в селе Беш-Бала. Столкнулись "Фольксваген Вента" и "Хундай Кари".
Пострадавших доставили в больницу на проезжавших мимо машинах.
Прибывшие спасатели вытащили тела погибших и передали милиции.
По официальным данным, в ДТП в Кыргызстане каждый день погибают в среднем 3 человека, еще более 20 получают травмы. Со стороны властей решительных мер по снижению количества ДТП пока нет.

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