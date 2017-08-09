В Кыргызстане фактов дискриминации, ущемления прав этнических меньшинств нет — Салиев

9 августа 2017, 10:28 Комментарии

БИШКЕК, 09.80.17. /Кабар/. Директор Госагентства местного самоуправления и межэтнических отношений (ГАМСУМО) КР Бахтияр Салиев встретился с председателем совета Ассамблеи народов России, руководителем Генерального секретариата Ассамблеи народов Евразии Светланой Смирновой.

В ходе встречи обсуждены вопросы взаимодействия и дальнейшего двухстороннего сотрудничества между Ассамблеями народов Евразии и Ассамблеи народов России, сообщает пресс-служба ГАМСУМО.

В ходе встречи глава Госагентства рассказал о проводимой государственной политике в сфере межэтнических отношений. Он подчеркнул, что в результате проделанной работы Агентства, межэтнические отношения в Кыргызстане проходят процесс стабилизации и выходят на новый уровень развития. "Фактов дискриминации, давления, ущемления прав этнических меньшинств нет. Наблюдаются отдельные инциденты между гражданами страны на бытовом уровне, которым пытаются придать межэтническую окраску", - отметил Салиев.

Представители этнических групп проявляют интерес к интеграционным процессам, которые отражены в государственной концепции Укрепления единства народа и межэтнических отношений в Кыргызстане. Основная цель интеграционного процесса состоит в том, чтобы объединить людей различных социальных, этнических и территориальных общностей на основе взаимной выгоды, выработки общих интересов, целей, ценностей и формировании общегражданской идентичности.