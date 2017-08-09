Доллар США: 69.3400 (+0.0251) 
Евро: 81.8732 (+0.1093) 
Золото: 40.56 $/гр (+0.13) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Премьер-министры КР и ТР намерены активизировать двусторонние отношенияПремьер-министры КР и ТР намерены активизировать двусторонние отношенияВ Джалал-Абаде столкнулись два авто, три человека погиблиВ Джалал-Абаде столкнулись два авто, три человека погибли

В Кыргызстане фактов дискриминации, ущемления прав этнических меньшинств нет — Салиев

 

Фотографии: kabar.kg

    

Источник:
http://kabar.kg/news/v-kyrgyzs...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441861-ru.html

Похожие новости

В Кыргызстане для иностранцев с 1 сентября будет введена электронная виза

10.59: история про кыргызстанку, которая украла у стюардессы бутылку вина

Кыргызстанцы ощутили "отголоски" мощного землетрясения в Китае

Кыргызстанка пыталась вывезти ребенка за пределы страны по чужому документу

Кыргызстанка пыталась увезти 7-летнего мальчика по поддельному свидетельству о рождении

9 августа 2017, 10:28       Комментарии

БИШКЕК, 09.80.17. /Кабар/. Директор Госагентства местного самоуправления и межэтнических отношений (ГАМСУМО) КР Бахтияр Салиев встретился с председателем совета Ассамблеи народов России, руководителем Генерального секретариата Ассамблеи народов Евразии Светланой Смирновой.
В ходе встречи обсуждены вопросы взаимодействия и дальнейшего двухстороннего сотрудничества между Ассамблеями народов Евразии и Ассамблеи народов России, сообщает пресс-служба ГАМСУМО.
В ходе встречи глава Госагентства рассказал о проводимой государственной политике в сфере межэтнических отношений. Он подчеркнул, что в результате проделанной работы Агентства, межэтнические отношения в Кыргызстане проходят процесс стабилизации и выходят на новый уровень развития. "Фактов дискриминации, давления, ущемления прав этнических меньшинств нет. Наблюдаются отдельные инциденты между гражданами страны на бытовом уровне, которым пытаются придать межэтническую окраску", - отметил Салиев.
Представители этнических групп проявляют интерес к интеграционным процессам, которые отражены в государственной концепции Укрепления единства народа и межэтнических отношений в Кыргызстане. Основная цель интеграционного процесса состоит в том, чтобы объединить людей различных социальных, этнических и территориальных общностей на основе взаимной выгоды, выработки общих интересов, целей, ценностей и формировании общегражданской идентичности.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум