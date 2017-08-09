Член ЦИК Осмоналиев пояснил ситуацию вокруг Текебаева и почему ряд его коллег выступил против главы ЦИК

9 августа 2017, 10:28 Комментарии

БИШКЕК, 08.08.17. /Мирлан Киизбаев – Кабар/. Член Центризбиркома, доктор юридических наук, профессор Кайрат Осмоналиев прояснил ситуацию, из-за которой члены ЦИК Гульнара Джурабаева и Атыр Абдрахматова обратились к спикеру с критикой на председателя ЦИК Нуржан Шайлдабекову.

Причиной недопонимания между Джурабаевой и Абдрахматовой с остальными членами ЦИК стала ситуация из-за отсутствия механизмов прохождения экзамена по государственному языку кандидатом в президенты Омурбеком Текебаевым, который заключен в СИЗО по обвинению в коррупции и мошенничестве.

"У нас по поводу обращения представителя Текебаева было рабочее совещание, где мы констатировали, что конкретных правовых механизмов для того, чтобы Текебаев мог сдать экзамен, процедуры, прописанной в Законе, не имеется. Пассивное право есть, а вот процедуры реализации этого права не прописаны. По этому поводу было совещание. Джурабаева на этом совещании не присутствовала. Она была в командировке в городе Ош. Абрахматова свою позицию высказывала, что нужно предоставить такую возможность, но большинство констатировали, что действительно правовой процедуры не прописано. Поэтому им было рекомендовано обратиться в суд", - сообщил Осмоналиев.

Он пояснил, что по статусу Текебаев числится за судом и суд должен определить механизмы прохождения экзамена Текебаевым, так как ответственность за подсудимого несет суд.

"Они обратились в суд, как мы и рекомендовали. Но межрайонный суд вынес странное решение. Дословно он написал: "Признать действие (бездействие) Центральной избирательной комиссии в части осуществления права Текебаева". Вы понимаете, какая абсурдность такого решения? Он признает действие и в скобочках бездействие. Если бы в нем четко было бы указано: обязать ЦИК сделать то-то и то-то, тогда бы в судебном решении уже была бы прописана процедура. И тогда мы, ЦИК, должны были бы исполнять решение суда. Но поскольку с точки зрения юридической техники решение суда было странным и непонятным, это решение было обжаловано. Пока ситуация такая. Других решений суда еще не было. Понимаете, нет прописанной процедуры. Если бы суд в своем решении указал, каким образом и что нужно делать, тогда было бы ясно, что делать", - пояснил К.Осмоналиев.

Он отметил, что из 12 членов ЦИК под обращением к спикеру парламента подписались только Джурабаева и Абдрахматова.

"Джурабаева в члены ЦИК проходила по квоте "Ата-Мекена", а Абдрахматова проходила от "Республики-Ата-Журт". На момент прохождения они зависимы от квоты. Но после прохождения каждый член ЦИК должен руководствоваться только Законом, а не пожеланиями партии, которая их номинировала. Так должно быть. Но по факту мы видим, что госпожа Джурабаева ангажирована, Абдрахматова же разделяет ее позицию. Но это их право выражать свое мнение", - заключил Осмоналиев.

Ранее члены Центральной избирательной комиссии по выборам и проведению референдумов Гульнара Джурабаева и Атыр Абдрахматова обратились к спикеру Жогорку Кенеша Чыныбаю Турсунбекову с просьбой разобраться с главой Центризбиркома Нуржан Шайлдабековой.

Члены ЦИК отмечают, что комиссия должна работать так, чтобы у граждан не возникало сомнений в ее беспристрастном отношении к каждому претенденту на пост главы государства и в уважении к потенциальным избирателям.

"В выборы президента вложили 51 млн сомов, уже потратили 30 млн. Однако руководство Центризбиркома в лице председателя Нуржан Шайлдабековой, проявляя недопустимый односторонний подход к трактовке отдельных положений законодательства, избегает вынесения на заседание ЦИК вопроса для принятия необходимого решения о допуске и практической организации тестирования кандидатов, содержащихся в следственных изоляторах без вступившего в законную силу приговора суда", - говорится в тексте обращения к спикеру.

Джурабаева и Абдрахматова предлагают спикеру провести с лидерами фракций ЖК и всеми членами Центризбиркома рабочее совещание, посвященное вопросу допуска к экзамену.

Напомним, обвиняемый в коррупции и мошенничестве депутат ЖК Омурбек Текебаев подал заявление на участие в выборах президента. Для регистрации в качестве кандидата ему необходимо пройти тестирование на знание государственного языка. Для этого ему нужен паспорт, который у него изъят на время суда.