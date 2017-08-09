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Спасатели в БЧК искали тело рыбака, а нашли утонувшую 20-летнюю девушку

Источник:
http://kabar.kg/news/v-bchk-is...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441859-ru.html

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9 августа 2017, 10:38       Комментарии

БИШКЕК, 09.08.17. /Кабар/. В канале БЧК, протекающем в Ысык-Атинском районе, спасатели случайно обнаружили тело 20-летней девушки, сообщили в пресс-службе МЧС.
По ее данным, 7 августа вечером пришедший на БЧК для ловли рыбы 30-летний мужчина утонул в канале близ села Ново-Покровка.
В ходе поисковых работ спасатели обнаружили тело 20-летней девушки и передали сотрудникам милиции. Силовики устанавливают ее личность.
Тело рыбака пока не найдено, сообщили в МЧС.
По официальным данным, с начала года в Кыргызстане утонули более 70 человек, из них 18 - дети.

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