Спасатели в БЧК искали тело рыбака, а нашли утонувшую 20-летнюю девушку

9 августа 2017, 10:38 Комментарии

БИШКЕК, 09.08.17. /Кабар/. В канале БЧК, протекающем в Ысык-Атинском районе, спасатели случайно обнаружили тело 20-летней девушки, сообщили в пресс-службе МЧС.

По ее данным, 7 августа вечером пришедший на БЧК для ловли рыбы 30-летний мужчина утонул в канале близ села Ново-Покровка.

В ходе поисковых работ спасатели обнаружили тело 20-летней девушки и передали сотрудникам милиции. Силовики устанавливают ее личность.

Тело рыбака пока не найдено, сообщили в МЧС.

По официальным данным, с начала года в Кыргызстане утонули более 70 человек, из них 18 - дети.