Жээнбеков: Время доказало правильность решения о вступлении в ЕАЭС

9 августа 2017, 10:46 Комментарии

БИШКЕК, 09.08.17 /КАБАР/. Глава правительства Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков дал эксклюзивное интервью телеканалу КТРК, которое было показано 7 августа 2017 года. В интервью С.Жээнбеков рассказал о проводимой работе Правительством КР в рамках участия Кыргызстана в Евразийском экономическом союзе, перспективах и преимуществах, которые получила страна при вхождении в Союз.

По словам премьер-министра КР, при вхождении в зону ЕврАзЭС была создана неплохая законодательная база, но, к сожалению, не были решены вопросы, связанные с инфраструктурой.

"В течение двух лет мы находились в ожидании внешних инвестиций. Из-за этого не решался вопрос, связанный с приведением наших фитосанитарных и ветеринарных лабораторий в соответствие с требованиями ЕврАзЭС", - говорит он.

По его словам, первые шаги, сделанные на посту премьер-министра, были направлены на решение этих вопросов. В частности, были выделены средства из бюджета и в этом году будут решены все вопросы, связанные с фитосанитарными лабораториями. Также будут решены вопросы и по ветеринарным лабораториям. "Строятся новые лаборатории, ремонтируются действующие по требованиям ЕврАзЭС", - подчеркнул в ходе интервью С.Жээнбеков.

Как отметил глава Кабмина, ко всем без исключения было жесткое требование в части исполнительной дисциплины по принципу: "умеешь работать – друг, не умеешь – враг". "Ко всем руководителям областей, акимам, главам министерств и ведомств предъявлялись одинаково жесткие требования по выполнению задач, стоящих перед ними", - сказал С.Жээнбеков.

На вопрос о том, были ли оправданы надежды по итогам двух лет интеграции страны в ЕврАзЭС премьер-министр отметил, что нам были предоставлены преференции, которых не было у других.

"Если помните, немало было противников присоединения нашей страны к ЕврАзЭС. Утверждали, что закроются предприятия, что мы не сможем устоять перед жесткой конкуренцией, что закроются оптовые рынки "Дордой" и "Кара-Суу". И, как следствие, подскочат цены на продовольствие, одежду, импортируемые товары. Но благодаря настойчивости и дальновидности Президента Алмазбека Шаршеновича, мы сумели вступить в ЕврАзЭС на основании определенных условий, защищающих наши интересы", - отметил глава Кабмина.

Еще одним хорошим моментом, по мнению С.Жээнбекова, стало то, что был открыт Российско-Кыргызский фонд с уставным капиталом в 1 млрд. долл. США. "На 28 июля текущего года уже предоставлены кредиты для реализации 753 проектов на сумму 246 млн. долл. США. Подавляющая часть кредитов направлена на развитие перерабатывающей промышленности", - указывает премьер.

Другим плюсом, по словам С.Жээнбекова стало получение нашими мигрантами, работающими в России, равных прав наравне с россиянами. "Наши предприниматели сыграли значительную роль в налаживании экспорта нашей отечественной продукции в страны ЕврАзЭС", - заключил он.