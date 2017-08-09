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В Оше двое детей утонули в канале "Южный"

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/v-oshe-dv...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441856-ru.html

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10-летний ребенок упал и утонул в канале

9 августа 2017, 10:50       Комментарии

БИШКЕК, 09.08.17. /Кабар/. Двое детей утонули в канале "Южный" в городе Оше. Несчастный случаи произошел 7 августа близ центра отдыха "Альп-Лагер".
По информации МЧС, дети 11-12 лет играясь вдоль канала, случайно упали в воду и утонули. Спасатели нашли тела детей и передали родным.
Также в реке Орто-Токой в Тонском районе 7 августа жители села Кок-Мойнок обнаружали тело неизвестной женщины в возрасте 20-25 лет. Спасатели достали тело из воды и передали милиции для установления ее личности.
34-летний мужчина утонул в БЧК в Ысык-Атинском районе. Сообщается, что это случаи произошел 3 августа. Тело погибшего сумели найти только 8 августа.
В Аламудунском районе 7 август в селе Лебединовка 25-летняя женщина также решившаяся искупаться в БЧК утонула. Ее тело еще не нашли, поиску будут продолжены сегодня.
В Сокулукском районе все еще продолжаются поиски 10-летней девочки, которая утонула в реке Сокулук 19 июля. Этот несчастный случаи произошел в селе Тош-Булак.
По официальным данным, с начала года в Кыргызстане утонули более 70 человек, из них 18 - дети.
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