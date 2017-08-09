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ОО "Трансформация" просит президента подписать законопроект, позволяющий узаконить дома, построенные на пашне

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441855-ru.html

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9 августа 2017, 10:28       Комментарии

Общественное объединение "Трансформация" просит президента Алмазбека Атамбаева подписать законопроект о трансформации орошаемой пашни в Кыргызстане. Об этом 9 августа на пресс-конференции в АКИpress сообщил координатор организации Бекназар Айталиев.
Он напомнил, что перед выходом на каникулы депутаты Жогорку Кенеша одобрили проект закона в третьем чтении, сейчас он находится на рассмотрении главы государства.
"Согласно Конституции, жилище малоимущим и иным нуждающимся лицам предоставляется бесплатно или за доступную плату из государственных, муниципальных и других жилищных фондов либо в социальных учреждениях", - отметил Б.Айталиева.
По его словам, в 217 айыльных округах 32 районов республики в 1983-2009 годах были построены 38 тыс. 194 дома на площади 13 тыс. 378 га.
"Если президент подпишет закон, решатся проблемы 47 тыс. семей, живущих в этих домах, улучшится их жизнь, будет движение вперед", - добавил глава ОО.
Законопроект, принятый парламентом, позволяет узаконить дома, построенные на пашне до введения моратория на перевод земель в 2009 году.

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