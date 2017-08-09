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В Швеции экстремисты атаковали вышедших на митинг подростков-беженцев

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364520_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441851-ru.html

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9 августа 2017, 10:41       Комментарии

Три человека пострадали в Стокгольме на митинге против миграционной политики Швеции, передает Росбалт.
На площади Мюнтторгет, недалеко от здания шведского парламента, проходит сидячая манифестация. Организовали ее несовершеннолетние беженцы, приехавшие в Швецию без сопровождения взрослых. Они требуют остановить высылку детей обратно в Афганистан из-за опасной ситуации в стране. В акции принимают участие несколько десятков человек.
Во вторник вечером демонстрантов атаковала группа неизвестных. Один из очевидцев нападения рассказал, что "они сидели, и все было спокойно, когда неожиданно подбежали 20-30 человек и начали бросать дымовые бомбы".
Ситуацию быстро взяла под контроль полиция. По данным газеты Expressen, манифестантов могла атаковать группа правых экстремистов "Североевропейская молодежь".

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