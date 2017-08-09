Министр здравоохранения КР предложил запретить частный извоз

9 августа 2017, 10:34 Комментарии

БИШКЕК, 9 авг - Sputnik. Министр здравоохранения Талантбек Батыралиев предлагает запретить частный извоз пассажиров в такси, чтобы сократить число дорожно-транспортных происшествий, сообщила пресс-служба Минздрава КР.

По мнению главы ведомства, пока нельзя признать, что "порядок на дорогах зависит от нас самих".

"Зато усиливается натиск на врачей: мол, они не успевают и что-то делают не так. Но если без конца в зависимости от роста числа ДТП наращивать медицинские услуги, у нас никаких денег не хватит. Конечно, не в деньгах дело, главное - чтобы не погибали граждане. Санавиации нет, дороги плохие... Надо признать, у нас мало возможностей оказывать экстренную квалифицированную помощь сиюминутно или в первые часы после аварий", - сказал Батыралиев.

Выход, по словам министра, один - принимать меры для сокращения количества ДТП. Батыралиев предложил увеличить число сотрудников патрульной милиции и проводить больше профилактических мероприятий. Также глава Минздрава считает, что следует запретить частные такси.

"Те, кто хочет этим заниматься, пусть создают организацию или сообщество, сертифицируются и работают по закону. А так никто ни за что не отвечает, и мы не знаем, кто кого куда везет. На этих машинах нет даже опознавательных знаков", - заявил Батыралиев.

С начала года в ДТП на территории Кыргызстана погибли 349 человек.

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