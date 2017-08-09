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Кыргызстанцы ощутили "отголоски" мощного землетрясения в Китае

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441848-ru.html

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9 августа 2017, 10:46       Комментарии

БИШКЕК, 9 авг - Sputnik. Сегодня в 5.27 в Китае произошло землетрясение магнитудой 6,6, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Землетрясение зарегистрировано в уезде Цзинхэ в Боро-Тала-Монгольском автономном округе Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР. Согласно официальной информации, в радиусе 20 километров от эпицентра проживают около 760 человек, в радиусе 50 километров - более 53 тысяч.
Как рассказали в Институте сейсмологии НАН КР, эпицентр землетрясения находился примерно в 500 километрах от Бишкека. Сила толчков на территории республики составила 2-3 балла.
Также вчера произошло мощное землетрясение в провинции Сычуань на юго-западе Китая. Число его жертв возросло до 12 человек, число пострадавших - до 175, сообщило Центральное телевидение Китая со ссылкой на власти провинции.
Отмечается, что 28 человек находятся в тяжелом состоянии. Поисково-спасательная операция продолжается, в ней, помимо спасателей и медиков, принимают участие более 1 300 сотрудников вооруженной полиции КНР.
Подземные толчки были слышны на территории Казахстана и Кыргызстана.
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