Имамы Кадамджая проверяют торговые точки с алкоголем

9 августа 2017, 10:15 Комментарии

Священнослужители айыл окмоту Марказ и Майдан Кадамджайского района Баткенской области начали обходить магазины с алкогольной продукцией, призывая прекратить продажу спиртных напитков, сообщили местные имамы.

По их данным, имамы обошли все магазины в айыл окмоту.

"Они объясняли продавцам, что спиртные напитки запрещены религией, они приводят ко многим печальным последствиям, и призывали их по мере возможности прекратить продажу. Обход начался в селах Питомник, Сары-Алтын и продолжился до села Кок-Тал. В магазинах пообещали впредь не продавать алкоголь", – говорится в сообщении.

Священнослужители намерены продолжить акцию.