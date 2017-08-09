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Имамы Кадамджая проверяют торговые точки с алкоголем

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/imamy-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441847-ru.html

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Новые правила торговли для Кыргызстана: что изменится в августе?

9 августа 2017, 10:15       Комментарии

Священнослужители айыл окмоту Марказ и Майдан Кадамджайского района Баткенской области начали обходить магазины с алкогольной продукцией, призывая прекратить продажу спиртных напитков, сообщили местные имамы.
По их данным, имамы обошли все магазины в айыл окмоту.
"Они объясняли продавцам, что спиртные напитки запрещены религией, они приводят ко многим печальным последствиям, и призывали их по мере возможности прекратить продажу. Обход начался в селах Питомник, Сары-Алтын и продолжился до села Кок-Тал. В магазинах пообещали впредь не продавать алкоголь", – говорится в сообщении.
Священнослужители намерены продолжить акцию.

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