Член ЦИК – о ситуации вокруг Текебаева и о том, почему Джурабаева выступила против председателя Центризбиркома

9 августа 2017, 10:19 Комментарии

Член Центрибиркома, доктор юридических наук, профессор Кайрат Осмоналиев прояснил ситуацию, из-за которой члены ЦИК Джурабаева и Атыр Абдрахматова обратились к спикеру с критикой в отношении председателя ЦИК.

Причиной недопонимания между Джурабаевой и Абдрахматовой с остальными членами ЦИК стала ситуация с отсутствием механизмов прохождения экзамена по государственному языку Омурбеком Текебаевым, который находится под стражей и обвиняется в коррупции.

"У нас по поводу обращения представителя Текебаева было рабочее совещание, где мы констатировали, что конкретных правовых механизмов и процедур, прописанных в законе, для того, чтобы господин Текебаев мог сдать экзамен, не имеется. Право есть, пассивное, а вот процедуры реализации этого права не прописаны. Поэтому и была пресс-конференция. Джурабаева на этом совещании не присутствовала. Она была в командировке в городе Оше. Абрахматова свою позицию высказывала, что нужно предоставить такую возможность, но нужно сказать, большинство констатировали, что, действительно, правовой процедуры не прописано. Поэтому было рекомендовано им обратиться в суд", — сообщил К.Осмоналиев.

Он пояснил, что по статусу О.Текебаев числится за судом, и суд должен определить механизмы прохождения экзамена Текебаевым, так как ответственность за подсудимого несет суд.

"Они обратились в суд, как мы и рекомендовали. Но межрайонный суд вынес странное решение. Дословно он написал: "Признать действие (бездействие) Центральной избирательной комиссии в части осуществления права Текебаева". Вы понимаете абсурдность такого решения? Сами подумайте, он признает действие и в скобочках бездействие. Если бы в нем четко было бы указано: "Обязать ЦИК сделать то-то, то-то и это", то тогда бы в судебном решении уже была бы прописана процедура. И тогда мы, ЦИК, должны были бы исполнять решение суда. Но поскольку с точки зрения юридической техники решение суда было странноватым и непонятным, поэтому оно было обжаловано. Пока ситуация такая. Других решений суда еще не было. Понимаете, нет прописанной процедуры. Если бы суд в своем решении указал, каким образом и что нужно делать, тогда было бы ясно, как поступать", — пояснил К.Осмоналиев.

Он отметил, что из 12 членов ЦИК под обращением к спикеру парламента подписались только Джурабаева и Абдрахматова.

"Джурабаева в члены ЦИК проходила по квоте "Ата-Мекена", а Абдрахматова — от "Республики-Ата-Журт". Это на момент прохождения они зависимы от квоты. Но после прохождения каждый член ЦИК должен руководствоваться только Законом, а не пожеланиями партии, которая их номинировала. Так должно быть. По факту мы видим, что госпожа Джурабаева ангажирована, Абдрахматова же разделяет ее позицию. Но это их право выражать свое мнение", — заключил К.Осмоналиев.

Ранее члены Центральной избирательной комиссии по выборам и проведению референдумов Гульнара Джурабаева и Атыр Абдрахматова обратились к спикеру Жогорку Кенеша Чыныбаю Турсунбекову с просьбой разобраться с главой Центризбиркома Нуржан Шайлдабековой.

Члены ЦИК отмечают, что комиссия должна работать так, чтобы у граждан не возникало сомнений в ее беспристрастном отношении к каждому претенденту на пост главы государства и в уважении к потенциальным избирателям.

"В выборы президента вложили 51 млн сомов, уже потратили 30 млн. Однако руководство Центризбиркома в лице председателя Нуржан Шайлдабековой, проявляя недопустимый односторонний подход к трактовке отдельных положений законодательства, избегает вынесения на заседание ЦИК вопроса для принятия необходимого решения о допуске и практической организации тестирования кандидатов, содержащихся в следственных изоляторах без вступившего в законную силу приговора суда", — говорится в тексте обращения к спикеру.

Джурабаева и Абдрахматова предлагают спикеру провести с лидерами фракций ЖК и всеми членами Центризбиркома рабочее совещание, посвященное вопросу допуска к экзамену.

Напомним, обвиняемый в коррупции и мошенничестве депутат ЖК Омурбек Текебаев подал заявление на участие в выборах президента. Для регистрации в качестве кандидата ему необходимо пройти тестирование на знание государственного языка. Для этого ему нужен паспорт, который у него изъят на время суда.