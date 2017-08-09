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Кыргызстанка пыталась увезти 7-летнего мальчика по поддельному свидетельству о рождении

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/kyrgyz...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441845-ru.html

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Кыргызстанка пыталась вывезти ребенка за пределы страны по чужому документу

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9 августа 2017, 10:36       Комментарии

Накануне пограничники контрольно-пропускного пункта "Чалдыбар-автодорожный" на кыргызско-казахстанском участке госграницы задержали гражданку КР, пытавшуюся вывезти за пределы страны 7-летнего мальчика по чужому свидетельству о рождении.
По данным ГПС, гражданка Э.Э., 1987 года рождения, во время прохождения паспортного контроля предъявила пограничникам свидетельство о рождении, выданное в России.
"Пограничники КПП "Чалдыбар-автодорожный" выявили, что данные родителей, а также возраст, указанные в свидетельстве о рождении, не совпадают с подлинными данными. Со слов задержанной, она подделала свидетельство о рождении из-за того, что отец ребенка не давал разрешение на выезд за пределы республики. После оформления соответствующих документов задержанная передана сотрудникам территориального подразделения МВД КР", – говорится в сообщении.

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