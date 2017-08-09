Предварительные списки избирателей будут вывешены в участках с 15 августа – ГРС

9 августа 2017, 10:04 Комментарии

БИШКЕК, 09.08.17 /Нуркыз Сабырова – Кабар/. Государственная регистрационная служба при Правительстве КР передала в Центральную избирательную комиссию предварительный список избирателей на предстоящие президентские выборы.

По данным пресс-службы ведомства, в предварительный список включены граждане Кыргызской Республики, достигшие 18 -етнего возраста и прошедшие биометрическую регистрацию. Количество избирателей в списке составило 2 млн 914 тыс 588 человек.

Сообщается, что с 15 августа предварительные списки избирателей будут вывешены в избирательных участках для ознакомления. В этой связи ГРС просит граждан уточнить себя в списках избирателей в участках по месту прописки, на сайте www.shailoo.srs.kg, в Call-центре ГРС по номеру 119 и путем отправки смс-сообщения на бесплатный номер 119 с указанием в тексте персонального идентификационного номера.