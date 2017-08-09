Доллар США: 69.3400 (+0.0251) 
Евро: 81.8732 (+0.1093) 
Золото: 40.56 $/гр (+0.13) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Число жертв землетрясения в Китае достигло 13 человекЧисло жертв землетрясения в Китае достигло 13 человекКНДР заявила о готовности нанести ракетный удар по авиабазе США на ГуамеКНДР заявила о готовности нанести ракетный удар по авиабазе США на Гуаме

Предварительные списки избирателей будут вывешены в участках с 15 августа – ГРС

Источник:
http://kabar.kg/news/predvarit...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441844-ru.html

Похожие новости

ГРС передала ЦИК списки избирателей. Право голоса имеют 2,9 млн граждан

Дождя не ждите — погода в Бишкеке на 9 августа

ГРС передала в ЦИК предварительный список избирателей, в который включены 2,9 млн граждан

День 7 Августа: Сооронбай Жээнбеков дал свое первое интервью в качестве премьер-министра

Где в Бишкеке не будет света 9 августа — список улиц и микрорайонов

9 августа 2017, 10:04       Комментарии

БИШКЕК, 09.08.17 /Нуркыз Сабырова – Кабар/. Государственная регистрационная служба при Правительстве КР передала в Центральную избирательную комиссию предварительный список избирателей на предстоящие президентские выборы.
По данным пресс-службы ведомства, в предварительный список включены граждане Кыргызской Республики, достигшие 18 -етнего возраста и прошедшие биометрическую регистрацию. Количество избирателей в списке составило 2 млн 914 тыс 588 человек.
Сообщается, что с 15 августа предварительные списки избирателей будут вывешены в избирательных участках для ознакомления. В этой связи ГРС просит граждан уточнить себя в списках избирателей в участках по месту прописки, на сайте www.shailoo.srs.kg, в Call-центре ГРС по номеру 119 и путем отправки смс-сообщения на бесплатный номер 119 с указанием в тексте персонального идентификационного номера.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум