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Число жертв землетрясения в Китае достигло 13 человек

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/chislo-zh...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441843-ru.html

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Мощное землетрясение произошло в Китае, погибли туристы

9 августа 2017, 10:06       Комментарии

БИШКЕК, 09.08.17, /Бишкек/. По последним данным, землетрясение в Китае унесло жизни 13 человек, 175 человек пострадали. Об этом сообщает CGTN со ссылкой на местные экстренные службы, передает РБК.
Спасатели продолжают разбор завалов и поиски пострадавших в провинции Сычуань. С момента землетрясения было зафиксировано более 770 повторных, более слабых толчков.
Как стало известно ранее, из пострадавших районов власти эвакуировали порядка 31,5 тыс. туристов.Они были направлены в пункты временного размещения в соседних регионах. Такое число туристов может объясняться тем, что эпицентр землетрясения находился неподалеку от национального парка Китая Цзючжайгоу, который также включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Для координации спасательных работ в пострадавшие районы была направлена рабочая комиссия, сформированная Госсоветом и правительством КНР.
Вскоре после землетрясения 8 августа в Китае произошли очередные подземные толчки на северо-западе страны. Эпицентр второго за сутки землетрясения находился в Синцзян-Уйгурском автономном районе, неподалеку от границы с Казахстаном. Магнитуда землетрясения достигала 6,5 баллов.

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