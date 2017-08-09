Футболисты "Реала" победили "Манчестер Юнайтед" и стали обладателями Суперкубка УЕФА

9 августа 2017, 10:09 Комментарии

БИШКЕК, 09.08.17. Мадридский футбольный клуб "Реал" нанес поражение "Манчестер Юнайтед" и в четвертый раз завоевал Суперкубок УЕФА.

Победитель Лиги чемпионов-2016/17 в матче, который состоялся во вторник в Скопье, нанес поражение триумфатору Лиги Европы прошлого сезона со счетом 2:1. В составе испанского клуба отличились Каземиро (24-я минута) и Иско (52-я), у манкунианцев на 62-й гол забил Ромелу Лукаку.

Ранее "Королевский клуб", выигравший главный европейский клубный трофей два раз подряд, побеждал в Суперкубке УЕФА в 2002, 2014 и 2016 годах.

ИсточникРИА Новости