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Футболисты "Реала" победили "Манчестер Юнайтед" и стали обладателями Суперкубка УЕФА

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/futbolist...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441842-ru.html

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9 августа 2017, 10:09       Комментарии

БИШКЕК, 09.08.17. Мадридский футбольный клуб "Реал" нанес поражение "Манчестер Юнайтед" и в четвертый раз завоевал Суперкубок УЕФА.
Победитель Лиги чемпионов-2016/17 в матче, который состоялся во вторник в Скопье, нанес поражение триумфатору Лиги Европы прошлого сезона со счетом 2:1. В составе испанского клуба отличились Каземиро (24-я минута) и Иско (52-я), у манкунианцев на 62-й гол забил Ромелу Лукаку.
Ранее "Королевский клуб", выигравший главный европейский клубный трофей два раз подряд, побеждал в Суперкубке УЕФА в 2002, 2014 и 2016 годах.
ИсточникРИА Новости

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