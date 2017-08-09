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Таджикские военные проведут учения на границах с Узбекистаном и Кыргызстаном

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/tadzhiksk...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441841-ru.html

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9 августа 2017, 10:12       Комментарии

БИШКЕК, 09.08.2017. /Кабар/. Крупномасштабные учения Согдийского гарнизона Минобороны Таджикистана пройдут во второй половине месяца на границах с Узбекистаном и Кыргызстаном, сообщил пресс-секретарь военного ведомства Фаридун Махмадализода.
По его словам, будут отработаны вопросы организации территориальной обороны, повышения квалификации резервистов национальной армии, а также вопросы взаимодействия войск Согдийского гарнизона и силовых структур области в ликвидации, прорвавшейся в регион группы террористов.
Число военнослужащих и резервистов, которые примут участие в учениях, пока неизвестно, но учения будут крупномасштабными, сказал Махмадализода.
Вчера жители Шахристанского района сообщили о переброске с юга республики на север военнослужащих и военной техники, пишет радио "Свобода".
Тем временем, по сообщения российских СМИ, накануне военнослужащие дислоцированной в Таджикистане российской военной базы, были подняты по тревоге и совершили 40-километровый марш, после чего уничтожили условное бандформирование в окрестностях Душанбе.

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