Доллар США: 69.3400 (+0.0251) 
Евро: 81.8732 (+0.1093) 
Золото: 40.56 $/гр (+0.13) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

С.Жээнбеков в Анкаре встретился с премьер-министром Турции Бинали ЙылдырымомС.Жээнбеков в Анкаре встретился с премьер-министром Турции Бинали ЙылдырымомИмамы Кадамджая проверяют торговые точки с алкоголемИмамы Кадамджая проверяют торговые точки с алкоголем

Жээнбеков: Фермер, который хочет расширить производство, должен быть обеспечен доступными кредитами

Источник:
http://kabar.kg/news/s.zheenbe...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441840-ru.html

Похожие новости

10.59: история про кыргызстанку, которая украла у стюардессы бутылку вина

В Кыргызпатенте состоялся круглый стол по защите авторских прав на программное обеспечение (фото)

ГРС передала в ЦИК предварительный список избирателей, в который включены 2,9 млн граждан

Правительство планирует поднять зарплаты медикам и обеспечить больницы оборудованием

В Кыргызпатенте обсудили защиту авторских прав на программное обеспечение

9 августа 2017, 10:16       Комментарии

БИШКЕК, 08.08.17 /КАБАР/. Фермеры не должны тратить время на очереди в банке для получения кредита. Ему ведь некогда. Об этом во время интервью КТРК заявил премьер – министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков. По его словам, фермер должен заниматься непосредственными обязанностями – вспахивать землю, ухаживать за скотом. "Ко мне часто обращаются, пишут письма фермеры и крестьяне, в которых рассказывают о своих намерениях увеличить поголовье скота, или открыть предприятие по переработке сельскохозяйственной продукции. Но сетуют на отсутствие возможности получить необходимую сумму в кредит", отметил С.Жээнбеков.
По его словам, правительство обращает особое внимание на вопросы кредитования. "Кредитная ставка на переработку сельскохозяйственной продукции была снижена до 6 процентов. В этом году предоставлено кредитов на 1,5 млрд. сомов, а в следующем году составит 3,5 млрд. сомов", сообщил С.Жээнбеков.
Премьер-министр подчеркнул: "Если фермер или крестьянин хочет расширяться или заняться переработкой сельскохозяйственной продукции, он должен иметь возможность получать необходимые средства в банке. Тем более, если у него есть залог".

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум