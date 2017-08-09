Жээнбеков: Фермер, который хочет расширить производство, должен быть обеспечен доступными кредитами

9 августа 2017, 10:16 Комментарии

БИШКЕК, 08.08.17 /КАБАР/. Фермеры не должны тратить время на очереди в банке для получения кредита. Ему ведь некогда. Об этом во время интервью КТРК заявил премьер – министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков. По его словам, фермер должен заниматься непосредственными обязанностями – вспахивать землю, ухаживать за скотом. "Ко мне часто обращаются, пишут письма фермеры и крестьяне, в которых рассказывают о своих намерениях увеличить поголовье скота, или открыть предприятие по переработке сельскохозяйственной продукции. Но сетуют на отсутствие возможности получить необходимую сумму в кредит", отметил С.Жээнбеков.

По его словам, правительство обращает особое внимание на вопросы кредитования. "Кредитная ставка на переработку сельскохозяйственной продукции была снижена до 6 процентов. В этом году предоставлено кредитов на 1,5 млрд. сомов, а в следующем году составит 3,5 млрд. сомов", сообщил С.Жээнбеков.

Премьер-министр подчеркнул: "Если фермер или крестьянин хочет расширяться или заняться переработкой сельскохозяйственной продукции, он должен иметь возможность получать необходимые средства в банке. Тем более, если у него есть залог".