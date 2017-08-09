С.Жээнбеков в Анкаре встретился с премьер-министром Турции Бинали Йылдырымом

9 августа 2017, 10:18 Комментарии

БИШКЕК, 09.08.17. /Кабар/. Премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков накануне встретился с премьер-министром Турции Бинали Йылдырымом в городе Анкара (Турция). Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.

Встреча глав правительств сначала прошла в узком составе, затем переговоры продолжились в расширенном формате с участием членов правительственных делегаций Кыргызстана и Турции.

В составе делегации Кыргызстана - министр иностранных дел Эрлан Абдылдаев, министр культуры, информации и туризма Туголбай Казаков, министр образования и науки Гульмира Кудайбердиева и посол КР в Турции Ибрагим Жунусов.

На встрече были обсуждены перспективы двустороннего сотрудничества в сферах образования, культуры, сельского хозяйства и торгово-экономического партнерства.

Премьер-министр Турции, приветствуя Жээнбекова, подчеркнул, что Турция заинтересована в углублении сотрудничества с дружественным Кыргызстаном во всех сферах партнерства, в том числе в экономике, торговле, культуре и образовании. Он отметил необходимость активизации двусторонних отношений и выступил за скорейшее проведение очередного заседания турецко-кыргызской торгово-экономической комиссии. Бинали Йылдырым напомнил, что с 1992 года по линии образовательных программ 3500 студентов из Кыргызстана получили высшее образование в вузах Турции. В том числе в 2016 году было выделено 100 квот для кыргызстанцев и эта программа продолжится.

"Отрадно, что в рамках Вашего визита в Турцию состоится открытие памятника герою эпоса "Манас" в городе Стамбул. Это общее культурное наследие тюркских народов", — подчеркнул Йылдырым.

Премьер-министр Кыргызстана отметил, что с момента установления дипломатических отношений сотрудничество между нашими странами во всех сферах развивается динамично. Он подчеркнул, что Кыргызстан дорожит дружбой с братской Турцией и нацелен на дальнейшую активизацию двусторонних отношений.

"Турция является одним из главных торгово-экономических партнеров Кыргызстана. Необходимо усилить торгово-экономические и инвестиционные связи между нашими странами", — сказал Жээнбеков, отметив в этом вопросе особую роль кыргызско-турецкой торгово-экономической комиссии. В этой связи он поддержал предложение Йылдырыма провести очередное заседание данной комиссии в ближайшее время.

На встрече стороны подчеркнули готовность поддержать взаимные позиции по культурно-гуманитарным вопросам в международных организациях, активизировать обмен визитами между министерствами двух стран с целью ускорить решение вопросов партнерства. Турецкая сторона выразила готовность провести дни культуры Кыргызстана в Турции в любое удобное для кыргызской стороны время и в любом удобном городе.