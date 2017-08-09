Посол Кыргызстана и руководство Института исследований мира Пакистана обсудили сотрудничество в области науки

9 августа 2017, 10:15 Комментарии

В посольстве Кыргызстана в Пакистане 5 августа состоялась встреча посла КР Эрика Бейшембиева с директором Института исследований мира и дипломатии, генеральным секретарем Форума дружбы Пакистан-ШОС Мухаммад Асиф Нуром, и президентом Института исследований мира и дипломатии, редактором и основателем издания Diplomatic Insight Фархат Асиф.

Как сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел КР, в ходе беседы стороны обсудили возможные направления сотрудничества кыргызской стороны с Институтом в области исследований и науки, текущую внутриполитическую ситуацию в стране, а также перспективы членства Пакистана в ШОС в части открывающихся возможностей, как для Пакистана, так и для стран-членов ШОС.