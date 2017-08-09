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Посол Кыргызстана и руководство Института исследований мира Пакистана обсудили сотрудничество в области науки

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441838-ru.html

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9 августа 2017, 10:15       Комментарии

В посольстве Кыргызстана в Пакистане 5 августа состоялась встреча посла КР Эрика Бейшембиева с директором Института исследований мира и дипломатии, генеральным секретарем Форума дружбы Пакистан-ШОС Мухаммад Асиф Нуром, и президентом Института исследований мира и дипломатии, редактором и основателем издания Diplomatic Insight Фархат Асиф.
Как сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел КР, в ходе беседы стороны обсудили возможные направления сотрудничества кыргызской стороны с Институтом в области исследований и науки, текущую внутриполитическую ситуацию в стране, а также перспективы членства Пакистана в ШОС в части открывающихся возможностей, как для Пакистана, так и для стран-членов ШОС.

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