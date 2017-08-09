КНДР заявила о готовности нанести ракетный удар по авиабазе США на Гуаме

9 августа 2017, 9:58 Комментарии

В ответ на полеты американских стратегических бомбардировщиков с авиабазы на острове Гуам, КНДР разрабатывает план упреждающего ракетного удара по району, где находится база США. Об этом, как пишет РБК, говорится в заявлении стратегических сил армии КНДР, распространенном северокорейским агентством KCNA.

В заявлении Пхеньяна власти США обвиняются в эскалации ситуации на Корейском полуострове. Свидетельством этого в Северной Корее сочли недавний тестовый запуск баллистической ракеты Minuteman III и регулярные полеты американских стратегических бомбардировщиков в регионе. "Такие военные маневры США могут спровоцировать опасный конфликт в условиях чрезвычайно острого положения на Корейском полуострове", - предупредили в Пхеньяне.

Кроме того, в заявлении отмечается, что "форпостом и плацдармом" США для вторжения в КНДР является авиабазе на острове Гуам в Тихом океане. В связи с этим северокорейская армия "обязательно будет принимать практические действия для его нейтрализации", говорится в документе. В нем также говорится, что Ким Чен Ын отдал приказ о разработке плана сдерживания агрессии США. "Стратегические силы КНДР сейчас внимательно изучают оперативный план по нанесению удара по району острова Гуам с помощью баллистических ракет средней дальности "Хвасон - 12", - подчеркивается в тексте заявления.

В скором времени план будет предоставлен высшему военному командованию КНДР. "Он будет реализован в любой момент после того, как Ким Чен Ын, верховный главнокомандующий ядерными силами КНДР, отдаст приказ", - заявили в Пхеньяне.

Остров Гуам в западной части Тихого океана находится под контролем США. На нем размещен один из крупнейших центров базирования американских сил в регионе - авиабаза Андерсон. На ней, в частности, несут дежурство силы стратегической авиации США - бомбардировщики B-52 и B-2, способные нести ядерное вооружение. Также на острове размещена база флота Соединенных Штатов Апра-Харбор, которой пользуются авианосцы и и подводные лодки.

На встрече стран Азиатско-Тихоокеанского региона в Маниле глава МИД КНДР Ли Юн Хо заявил, что Пхеньян готов "преподать Вашингтону жестокий урок с применением ядерного оружия". Вскоре после этого с ответным заявлением выступил президент США Дональд Трамп. Он потребовал от КНДР прекратить угрозы в адрес Соединенных Штатов. В противном случае, заявил Трамп, Северная Корея "столкнется с таким огнем и яростью, которых мир раньше не видел".