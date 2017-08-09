Сборная Кыргызстана выступит на чемпионате Мира по греко-римской борьбе во Франции

9 августа 2017, 9:30 Комментарии

БИШКЕК, 09.08.17 /Нуркыз Сабырова – Кабар/. Сборная Кыргызстана по греко-римской борьбе выступит на чемпионате Мира, который будет проходить в Париже с 19 по 23 августа 2017 года. Об этом сообщает Госагентство по делам молодежи, физической культуры и спорта.

В состав национальной сборной вошли восемь спортсменов в возрасте от 21 до 29 лет в различных весовых категориях.

Состав сборной команды:

1. Каныбек Жолчубеков 1989 г.р., МСМК до 59 кг

2. Жанат Кыйлыбаев 1994 г.р., МС до 66 кг

3. Нургазы Асангулов 1996 г.р., МС до 71 кг

4. Туголбаев Кайратбек 1992 г.р., МС до 75 кг

5. Самат Шырдаков 1994 г.р., МСМК до 80 кг

6. Азат Бейшебеков 1988 г.р., МС до 85 кг

7. Узур Жузупбеков 1996 г.р., МС до 98 кг

8. Мурат Рамонов 1990 г.р., МСМК свыше 130 кг

Сообщается, что для поездки спортсменов на предстоящий чемпионат из бюджета Дирекции по олимпийским видам спорта выделено 1 млн 696 тыс сомов.