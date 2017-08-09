В Бишкеке под открытым небом пройдет показ эко-кино

9 августа 2017, 9:37 Комментарии

БИШКЕК, 09.08.17 /Нуркыз Сабырова – Кабар/. Сегодня в ботаническом саду имени Э. Гареева состоится показ эко-кино под открытым небом.

Как сообщают организаторы, показ фильма будет проходить с 20:00 до 22:00 вечера.

"Первый фильм посвящен путешествиям французского фотографа. Он поделился в своей работе печальными открытиями об экологической обстановке на Земле. Фильм действительно заставляет задуматься", - рассказал инициатор данного мероприятия Нурсултан Ташбулатов.

Он также отметил, что в дальнейшем подобные показы пройдут еще несколько раз, в ходе которых будут показаны фильмы, снятые активистами с разных частей Земли. Отобранные картины смогли уже изменить мышление миллионов людей относительно будущего живой природы, и целью показа эко-фильмов в Бишкеке является привлечение внимания жителей столицы к актуальным экологическим проблемам.

Посетить данное мероприятие могут все желающие, оплатив организационный взнос в размере 100 сомов.