Сборная КР по вольной борьбе выступит на чемпионате Мира в Париже

9 августа 2017, 9:47 Комментарии

БИШКЕК, 09.08.17 /Нуркыз Сабырова – Кабар/. Национальная сборная команда Кыргызстана по вольной борьбе выступит на чемпионате Мира, который пройдет с 23 по 27 августа 2017 года в столице Франции. Об этом сообщает Госагентство по делам молодежи, физической культуры и спорта.

В состав национальной сборной вошли четыре спортсмена в возрасте от 21 до 24 лет в различных весовых категориях.

Состав сборной:

1. Улукбек Жолдошбеков 1996 г.р., МСМК до 57 кг

2. Алибек Осмонов 1996 г.р., МС до 61 кг

3. Эламан Догдурбек уулу 1993 г.р., МСМК до 70 кг

4. Саякбай Усупов 1995 г.р., МС до 74 кг

Для участия спортсменов в чемпионате из бюджета Дирекции по олимпийским видам спорта выделено 1 млн 234 тыс сомов