А.Жунусов: "Внутри ЕАЭС наблюдается устойчивый рост перевозок на всех видах транспорта"

9 августа 2017, 9:34 Комментарии

БИШКЕК, 09.08.17 /Кабар/. На 33% увеличился объем перевозок грузов железнодорожным транспортом в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в 2016 году по сравнению с 2015 годом. Об этом заявил член Коллегии (министр) по транспорту и энергетике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Адамкул Жунусов на круглом столе "Евразийская интеграция: актуальные вопросы развития транспорта и инфраструктуры", который прошел в Бишкеке под председательством министра ЕЭК и министра транспорта и дорог Кыргызской Республики Жамшитбека Калилова, сообщает пресс-служба ЕЭК.

Участники круглого стола обсудили особенности интеграции Кыргызстана в сфере железнодорожного, автомобильного и воздушного транспорта.

Представители Евразийской экономической комиссии рассказали об основных направлениях интеграции и перспективах реализации транспортной политики, а также о проблемных вопросах железнодорожного, воздушного и автомобильного транспорта.

"Сегодня, – напомнил Адамкул Жунусов, – перевозчики Кыргызстана осуществляют все международные перевозки грузов автомобильным транспортом по территории Союза без каких-либо разрешений: транспортный (автомобильный) контроль между Кыргызстаном и Казахстаном перенесен на внешнюю границу Кыргызской Республики. Это упростило работу бизнеса, сократило время и процедуры по перемещению грузов. В результате в 2016 году объем перевозок грузов автомобильным транспортом в Кыргызстане вырос на 4%, а грузооборот – на 7% по сравнению с 2015 годом".

Как отметил министр транспорта и дорог Кыргызской Республики Жамшитбек Калилов, благодаря режиму свободного перемещения товаров между государствами-членами ЕАЭС (без применения таможенного декларирования и государственного транспортного контроля) "объем перевозок нашими автоперевозчиками значительно увеличился", если сравнивать ситуацию до вступления Кыргызстана в ЕАЭС и после.

Адамкул Жунусов рассказал о ситуации в сфере железнодорожного транспорта стран ЕАЭС, которая в целом носит позитивный характер. Так, объем перевозок грузов в 2016 году по сравнению с 2015 годом увеличился на 33% и составил 1,7 млн тонн. Применение с 2017 года унифицированного железнодорожного тарифа и предоставление равных условий доступа к морским портам даст дополнительный импульс росту перевозок.

У Кыргызской Республики нет прямого выхода к морю. Однако членство в Союзе фактически позволяет получить равные условия доступа к услугам морских портов, в том числе за счет применения в отношении кыргызских грузов унифицированного железнодорожного тарифа. "В итоге это дает возможности по наращиванию экспорта в третьи страны", – сообщил, в свою очередь, директор Департамента транспорта и инфраструктуры ЕЭК Ержан Нурахметов. При этом грузооборот железнодорожного транспорта по Кыргызской Республике за пять месяцев 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года увеличился на 10%, пассажирооборот – на 6,7%.

В то же время тарифная политика в сфере железнодорожного транспорта остается наиболее дискуссионной. Министерства экономики, транспорта и дорог Кыргызстана, бизнес-сообщество высказали озабоченность по не решенной до настоящего времени проблеме применения унифицированного тарифа на железнодорожные перевозки в/из Кыргызстана, в том числе при перемещении по внутренней территории республики (Ош – Бишкек). При этом министр транспорта и дорог Кыргызской Республики Жамшитбек Калилов напомнил, что в рамках Высшего Евразийского экономического Совета 26 декабря 2016 года было подписано Соглашение между Кыргызской Республикой и Республикой Казахстан о применении унифицированного тарифа в отношении грузов, перевозимых железнодорожным транспортом через территорию Республики Казахстан в/из государства-члены Евразийского экономического союза, и грузов, транспортируемых по железной дороге между Кыргызской Республикой и Республикой Казахстан.

Тем не менее, по его словам, проблема применения транзитных тарифов на железнодорожные перевозки при транспортировке грузов через Республику Казахстан в пункты назначений в Ошской и Джалал-Абадской областях Кыргызской Республики по-прежнему актуальна. "Министерство выражает уверенность и надежду, что в рамках ЕАЭС эта проблема разрешится при поддержке в том числе и Департамента транспорта", – заключил Жамшитбек Калилов.

Участниками встречи от Кыргызской Республики стали представители различных профильных ведомств и ассоциаций, бизнес-сообщества, Российско-Кыргызского фонда развития.

Справка

Железнодорожный транспорт является ведущим элементом транспортной системы, его доля в грузообороте всех видов транспорта государств-членов ЕАЭС равна 46%, доля пассажирооборота – 17%.

За пять месяцев 2017 года объем перевозок грузов железнодорожным транспортом в государствах-членах ЕАЭС составил 722,4 млн тонн, что на 6,8% выше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, в том числе по Кыргызской Республике этот показатель вырос на 15,5%.

Грузооборот железнодорожного транспорта в ЕАЭС за пять месяцев 2017 года составил 1 144,1 млрд т-км, что на 7,8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Это 46% от грузооборота всех видов транспорта государств-членов ЕАЭС. Грузооборот железнодорожного транспорта в Кыргызской Республике увеличился на 10%.

Объем перевозок пассажиров железнодорожным транспортом в государствах-членах ЕАЭС за пять месяцев 2017 года составил 471,1 млн человек, что на 8,8% выше в сравнении с аналогичным периодом 2016 года, в том числе по Кыргызской Республики этот показатель вырос на 6,1%.

В течение января – мая 2017 года пассажирооборот железнодорожного транспорта по сравнению с аналогичным периодом 2016 года снизился на 0,7% и составил 49 806,3 млн пассажиро-км, т.е. 17% от общего пассажирооборота транспортом государств-членов ЕАЭС. Пассажирооборот железнодорожного транспорта в Кыргызской Республике увеличился на 6,7%.