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ГРС передала ЦИК списки избирателей. Право голоса имеют 2,9 млн граждан

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364514_gr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441830-ru.html

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ГРС: Предварительно на предстоящих выборах смогут проголосовать 2,9 млн избирателей

Сколько кыргызстанцев смогут голосовать на выборах, рассказали в ГРС

9 августа 2017, 9:20       Комментарии

Государственная регистрационная служба согласно конституционному Закону КР "О выборах Президента КР и депутатов Жогорку Кенеша КР" передала в Центральную избирательную комиссию по выборам и проведению референдумов предварительный список избирателей на предстоящие выборы президента КР.
Количество граждан, прошедших биометрическую регистрацию, составило 2 914 588 человек.
С 15 августа предварительные списки избирателей будут вывешены в избирательных участках для ознакомления.
В этой связи ГРС просит граждан уточнить себя в списках избирателей: в своих избирательных участках по месту прописки, на сайте www.shailoo.srs.kg, в Call-центре службы по номеру 119 и путем отправки SMS-сообщения на номер 119 с указанием в тексте персонального идентификационного номера по всем операторам связи республики "Мегаком", "Билайн" и "О!" (звонок и отправка SMS-сообщения на номер 119 бесплатно).

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