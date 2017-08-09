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SOS из Сары-Челека. Туристы стали жертвами вымогателей и просят о помощи

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364517_so...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441828-ru.html

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9 августа 2017, 9:37       Комментарии

Сегодня утром пользователь Фэйсбука Максат Конушалиев опубликовал пост с призывом о помощи - "ЧП на Сары-Челеке. Эта машина остановила бус с туристами и вымогала деньги. Просим срочно принять меры".
На видео, которое сняли и выложи в интернет, ставшие жертвами вымогателей неизвестные на легковой машине увозят водителя бусика, на котором туристы приехали в заповедник.
Как следует из записей пользователя Максата Конушалиева, сначала с гостей, приехавших отдохнуть, требовали деньги, не получив желаемого злоумышленники под угрозами усадили в свою машину водителя микроавтобуса как заложника и увезли в неизвестном направлении.
Туристы обращаются в правоохранительные органы с просьбой принять срочные меры.

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