Батыралиев: У нас мало возможностей оказывать экстренную помощь после ДТП

9 августа 2017, 9:39 Комментарии

Медицинская система не способна самостоятельно бороться с последствиями ДТП, необходимо запретить самостоятельный извоз пассажиров и усилить контроль на дорогах. Таким мнением сегодня, 9 августа, поделился министр здравоохранения Талантбек Батыралиев, комментируя участившиеся случаи ДТП.

Он признался, что санитарной авиации в республике нет, дороги в убийственном состоянии и несправедливо обвинять врачей в том, что они не успевают оказать экстренную помощь жертвам ДТП. Вместе с тем, отмечает Батыралиев, нет смысла увеличивать финансирование этого сектора медицины из-за участившихся ДТП, так как проблема кроется в другом - в дорогах. Он предлагает усилить контроль на дорогах, провести реформы в транспортной системе и частном извозе.

"Волна происшествий на дорогах взбудоражила всё общество. Своими ранениями, поражениями, смертельным исходом ДТП в разные периоды коснулись почти каждой семьи. Пока у нас не получается встряхнуться и признаться самим себе, что порядок на дорогах зависит от нас самих. Зато усиливается натиск на врачей, что они не успевают и что-то не так делают. Но если без конца по росту ДТП параллельно наращивать медицинские услуги, у нас никаких денег не хватит. Конечно, не в деньгах дело, и пусть будут живы и не погибают на дорогах наши граждане, которых мы теряем в первые часы. Санавиации нет, дороги плохие, надо признать, у нас мало возможностей оказывать экстренную квалифицированную помощь в сиюминутные или первые ранние часы после ДТП! Выход один – уменьшить случаи ДТП.

Мы тратим огромные деньги на здоровье после ДТП и теряем огромные деньги по результатам летальных исходов. Может, всё-таки увеличим количество гаишников, укрепим контрольную систему, будем проводить больше профилактических мероприятий? И еще, как мне кажется, надо запретить самостоятельный извоз пассажиров. Кто хочет этим заниматься, пусть создают организацию или общество водителей, сертифицируются и работают в пределах закона. А так, никто ни за что не отвечает, и мы не знаем, кто и кого куда везёт! На этих машинах нет даже опознавательных знаков. Схожая проблема с получением лицензии на частную практику по всем направлениям медицины. Это неправильно", - сказал министр.

Напомним, в последнее время участились случаи ДТП, особенно в летний период на межобластных трассах и столице. Очередная крупная авария произошла вчера, 8 августа. В Бишкеке перевернулся бус с 20 пассажирами, в результате чего погибла одна девушка, остальные получили серьезные травмы. На автодороге Бишкек - Ош столкнулись легковой автомобиль и грузовик с цистерной, пострадали 9 человек, из них трое погибли. 6 августа в поселке Кара-Жыгач Чуйской области произошло ДТП, в котором пострадали 8 человек