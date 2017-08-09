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10 мыслей о сомнениях, самодисциплине и псевдониме фантаста Ольги Пак

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364474_10...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441826-ru.html

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9 августа 2017, 9:44       Комментарии

Спросите себя: задумывались ли вы о том, что влияет на поведение и выбор разных людей? Что думают известные и не только кыргызстанцы о простых и близких всем нам вещах и явлениях? Через что им приходится пройти, чтобы добиться успеха и признания в своих сферах?
В рубрике "10 мыслей о…" мы беседуем с выдающимися, примечательными, интересными людьми. Врачами, актерами, певцами, финансистами и просто кыргызстанцами разных возрастов, пола и социального положения.
Они делятся своими мыслями о надеждах, сомнениях, свободе, творчестве, ценностях…
Ольга Пак
фантаст, автор книг "Стратомирен и А-Лион: Когда рвутся небеса" и"Эра в Вечности", PR-менеджер
В детстве я помню, мне очень нравилось читать. Прям очень, вплоть до того, что меня за уши оттягивали. Мама у меня была заведующей абонементами в библиотеке и поэтому постоянно была с книгами.
Я даже писала стихи. Никогда и никто об этом не знал. И о том, что я сказки писала. […] Я даже до тех пор, пока не написала книгу, никому об этом не говорила.
В подростковом возрасте я уже понимала, что очень хочется стать писателем. Я до сих пор хочу стать писателем. Было очень много фантазий и приключений в голове, и хотелось это как-то воплотить.
Когда работала на одной работе, на другой работе, я понимала, что сомневаюсь, что я хочу быть PR-менеджером, управляющим. Где-то сомневаюсь, что я хороший человек, где-то сомневаюсь, что я хорошая мать, но в чем я никогда не сомневалась - это что мне нравилось писать.
Самодисциплина – это то самое слово. Потому что я люблю когда все расписано. Стоит один-два дня облениться, и потом все.
У меня было такое правило: каждый день пишешь не меньше двух страниц хоть чего-то. Может, не этой книги, может, другой, но чего-то нужно писать.
Когда я пишу одну книгу, у меня бывает такое, что приходят идеи еще на две книги, но концовку я еще не знаю.
Вдохновение приходит, когда я выпишу одну-две страницы печатными А4.
Я критичный читатель, но при этом хочется хорошего мнения о своих книгах. Я даже думала взять какой-то псевдоним, чтобы не было понятно - мужчина это или женщина.
Как мечта стала потихоньку реализовываться, принимать хоть какой-то вид, тогда я стала чувствовать себя свободным человеком. Мне нравится, когда даже очень мелкими шагами идешь туда, куда тебе нравится.
Лет на 40-50 всегда себя ощущала. Сейчас, наверное, моложе себя ощущаю.
Мне бы хотелось когда-нибудь излечиться от страха высоты. Я слышала, что люди преодолевают его, оказывается, но я думала: зачем преодолевать?

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