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В начале сентября в Бишкеке пройдет халал-ярмарка, посвященная Курман айту

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441825-ru.html

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9 августа 2017, 9:17       Комментарии

БИШКЕК, 9 авг - Sputnik. С 1 по 3 сентября в одном из торговых центров Бишкека будет действовать VII ярмарка халал-продукции и услуг, сообщает Торгово-промышленная палата КР.
Ярмарка посвящена Курман айту.
"В ней примут участие известные торговые марки, прошедшие сертификацию на соответствие стандартам "халал" в Кыргызстане и за его пределами. Также будут приглашены эксперты мирового уровня из Малайзии, России и Казахстана", - говорится в сообщении.
В прошлом году празднование Курман айта выпало на 12 сентября. День был объявлен выходным. В этом году дата пока неизвестна.
Курман айт - праздник жертвоприношения - отмечается после завершения паломничества к исламским святыням в Саудовской Аравии.
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