В начале сентября в Бишкеке пройдет халал-ярмарка, посвященная Курман айту

9 августа 2017, 9:17 Комментарии

БИШКЕК, 9 авг - Sputnik. С 1 по 3 сентября в одном из торговых центров Бишкека будет действовать VII ярмарка халал-продукции и услуг, сообщает Торгово-промышленная палата КР.

Ярмарка посвящена Курман айту.

"В ней примут участие известные торговые марки, прошедшие сертификацию на соответствие стандартам "халал" в Кыргызстане и за его пределами. Также будут приглашены эксперты мирового уровня из Малайзии, России и Казахстана", - говорится в сообщении.

В прошлом году празднование Курман айта выпало на 12 сентября. День был объявлен выходным. В этом году дата пока неизвестна.

Курман айт - праздник жертвоприношения - отмечается после завершения паломничества к исламским святыням в Саудовской Аравии.

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