Минздрав: Мы тратим огромные деньги на здоровье после ДТП и теряем огромные деньги по результатам летальных исходов

9 августа 2017, 9:36 Комментарии

"Мы тратим огромные деньги на здоровье после ДТП и теряем огромные деньги по результатам летальных исходов", – заявил министр здравоохранения Талантбек Батыралиев, комментирую ситуацию дна дорогах страны.

"Волна происшествий на дорогах взбудоражила все общество. Своими ранениями, поражениями ДТП в разные периоды коснулись почти каждую семью. Пока у нас не получается встряхнуться и признаться самим себе, что порядок на дорогах зависит от нас самих. Зато усиливается натиск на врачей, что они не успевают и что-то не так делают. Но, если без конца по росту ДТП параллельно наращивать медицинские услуги, у нас никаких денег не хватит. Конечно, не в деньгах дело, и пусть будут живы и не погибают на дорогах наши граждане, которых мы теряем в первые часы. Санавиации нет, дороги плохие, надо признать, у нас мало возможностей оказывать экстренную квалифицированную помощь в сиюминутные или первые ранние часы после ДТП! Выход один – уменьшить случаи ДТП", – говорится в сообщении.

Министр предложил увеличить количество гаишников, укрепить контрольную систему, и проводить больше профилактических мероприятий.

"И еще, как мне кажется, надо запретить самостоятельный извоз пассажиров. Кто хочет этим заниматься, пусть создают организацию или общество водителей, сертифицируются и работают в пределах закона. А так, никто ни за что не отвечает, и мы не знаем, кто и кого куда везёт! На этих машинах нет даже опознавательных знаков. Схожая проблема с получением лицензии на частную практику по всем направлениям медицины. Это неправильно", – отметил главный медик страны.