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Медучреждения КР получили новое оборудование на 7 млн. сомов

Источник:
http://kabar.kg/news/meduchrez...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441823-ru.html

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9 августа 2017, 9:15       Комментарии

БИШКЕК, 09.08.17 /Кабар/. Министерством здравоохранения КР в рамках реализации проекта "Укрепление системы экстренной медицинской помощи в КР", финансируемого германским банком в развития KfW поставлено медицинское оборудование на общую сумму 7 020 000 сом. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.
Медицинское оборудование поставлено в следующие медицинские учреждения:
1. Национальный госпиталь – колоноскоп 1 шт.;
2. Ошская межобластная клиническая больница – передвижной рентген аппарат 1 шт.;
3. Территориальная больница Узгенского района Ошской области - передвижной рентген аппарат 1 шт.;
4. Территориальная больница Каракульжинского района Ошской области - передвижной рентген аппарат 1 шт., 1шт. гастроскоп.
Данные медицинские оборудования доставлены в медицинские учреждения, уже прошли инсталляцию и используются, отметили в ведомстве.

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