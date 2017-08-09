Медучреждения КР получили новое оборудование на 7 млн. сомов

9 августа 2017, 9:15 Комментарии

БИШКЕК, 09.08.17 /Кабар/. Министерством здравоохранения КР в рамках реализации проекта "Укрепление системы экстренной медицинской помощи в КР", финансируемого германским банком в развития KfW поставлено медицинское оборудование на общую сумму 7 020 000 сом. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

Медицинское оборудование поставлено в следующие медицинские учреждения:

1. Национальный госпиталь – колоноскоп 1 шт.;

2. Ошская межобластная клиническая больница – передвижной рентген аппарат 1 шт.;

3. Территориальная больница Узгенского района Ошской области - передвижной рентген аппарат 1 шт.;

4. Территориальная больница Каракульжинского района Ошской области - передвижной рентген аппарат 1 шт., 1шт. гастроскоп.

Данные медицинские оборудования доставлены в медицинские учреждения, уже прошли инсталляцию и используются, отметили в ведомстве.