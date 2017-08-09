Обновлен дизайн почетной грамоты и почетного знака правительства

9 августа 2017, 9:00 Комментарии

Правительство обновило дизайн своих почетной грамоты и почетного знака.

Как сообщается в постановлении кабмина, почетная грамота имеет форму прямоугольника. Ее основа изготовлена из прессованного картона и форекса, обтянутого виниловой кожей бордового цвета.

На лицевой стороне основы грамоты имеется углубление прямоугольной формы размером 2 мм для фиксации текстовой части, отпечатанной на глянцевой бумаге.

В верхней части лицевой вставки располагаются надписи "Кыргыз Республикасынын Окмоту" и "Правительство Кыргызской Республики" и стилизованное изображение Дома правительства, выполненное методом горячего тиснения золотом.

Ниже по центру грамоты расположено изображение государственного герба КР, выполненное в цветовой гамме, диаметром 35 мм. Под ним симметрично расположены сверху вниз тексты "АРДАК ГРАМОТА", "ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА", "Мамлекетке синирген озгочо эмгегин баалоо иретинде сыйланат", "В знак признания особых заслуг перед государством награждается" (далее следуют фамилия, имя, отчество награждаемого лица), "Кыргыз Республикасынын премьер-министри", "Премьер-министр Кыргызской Республики".

В нижней части грамоты симметрично расположены тексты "Бишкек ш. Окмот уйу" и "г. Бишкек Дом правительства" между ними размещен порядковый номер почетной грамоты.

С обратной стороны грамоты крепится откидная ножка для установки на плоских поверхностях и стальная полированная петля с рельефной надписью "КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ" для настенного крепления. Размер основы: ширина – 235 мм, высота – 335 мм, толщина 28 мм.

Боковые стороны верхней лицевой части грамоты закрыты полимерными вставками, на которые нанесен кыргызский национальный узор, выполненный с помощью напыления золотом.

Основа Почетной грамоты изготавливается в комплекте с футляром, выполненным из аналогичных материалов аналогичным способом. Высота футляра – 340, ширина - 260 мм.

В верхней части футляра расположено изображение государственного герба КР диаметром 90 мм, нанесенное методом горячего тиснения золотом. Для удобства выемки грамоты из футляра к его дну по центру приклеивается атласная лента белого цвета длиной 100 мм, шириной – 25 мм.

Почетный знак правительства изготовлен из трех частей, выполненных из различных материалов. Лицевая часть знака в форме пятнадцатиконечной звезды изготовлена из полированной латуни методом электролиза поверхности металла и фасонной резки. Расстояние между противоположными концами лучей составляет 3 см.

В центральной части почетного знака расположены надписи: "ОКМОТУНУН АРДАК БЕЛГИСИ" и "ПОЧЕТНЫЙ ЗНАК ПРАВИТЕЛЬСТВА". В верхней и нижней частях по диаметру располагаются надписи "КЫРГЫЗ" "РЕСПУБЛИКАСЫ" соответственно, по бокам расположено стилизованное изображение пшеничных колосьев и хлопка.

На лицевой части планки знака располагается золотистое изображение тундука – элемента государственного флага Кыргызстана, выполненного на красном фоне и покрытого оптическим компаундом.

Планка знака состоит из трех частей: латунной и металла белого цвета. На обратной стороне стальной части прикреплена застежка с предохранителем от расстегивания. Основная часть знака и планка соединены между собой стальным кольцом.

Почетный знак подвешен на колодку четырехугольной формы длиной 3 см и высотой 1,5 см. Колодка почетного знака представляет собой стилизованное изображение флага КР, латунная лицевая часть расположена на стальной основе, на тыльной части расположен регистрационный номер почетного знака.

Знак выполнен в комплекте с футляром, изготовленным из форекса, обтянутого виниловой кожей, со стеклом в верхней части и имеет размеры: длина 85 мм, ширина 105 мм, высота 36 мм. Внутри футляр обшит бархатом красного цвета. По центру футляра протянута атласная лента белого цвета, на которую прикалывается почетный знак.