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Узбекистан готов отказаться от выездной визы для граждан

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364513_yz...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441820-ru.html

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"Тыянак": Новый этап кыргызско-узбекских отношений. Интервью с послом Узбекистана в КР

9 августа 2017, 9:13       Комментарии

В Узбекистане по поручению президента Шавката Мирзиёева подготовлены и находятся на межведомственном согласовании проекты по отмене стикера разрешительной записи для выезда граждан за рубеж и поэтапное внедрение заграничных паспортов, упрощение процедуры оформления выхода из гражданства, получение гражданами, пребывающими за границей, лицензий на осуществление трудовой деятельности.
Об этом стало известно на межведомственном совещании МИДа. В мероприятии приняли участие представители аппарата президента, Генеральной прокуратуры, министерств внутренних дел, занятости и трудовых отношений, Государственного центра персонализации, Агентства по вопросам внешней трудовой миграции и других структур.
На совещании была поддержана деятельность Агентства по вопросам внешней трудовой миграции по заключению двусторонних соглашений с крупными зарубежными партнерами об организованном наборе на работу граждан Узбекистана, сообщают местные СМИ. Эти соглашения должны предусматривать обеспечение трудовых мигрантов соответствующим социальным пакетом, включая необходимые жилищно-бытовые условия, достойный уровень оплаты труда.

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