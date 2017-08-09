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Жена Макрона не будет получать зарплату на посту первой леди страны

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/zhena-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441819-ru.html

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9 августа 2017, 8:46       Комментарии

Правительство Франции заявило, что жена президента страны Брижит Макрон не будет получать зарплату в статусе первой леди, пишет "Медуза", со ссылкой на пресс-секретаря правительства Кристофа Кастанера.
По его словам, не планируется никаких перемен в конституции и выделения дополнительных бюджетных средств на должность первой леди. Заявление Кастанера стало реакцией на петицию на Change.org с требованием не давать жене президента Франции официального статуса первой леди и не выделять средства на ее зарплату.
В правительстве отмечают, что вопрос о статусе первой леди, который сейчас во французском законодательстве никак не закреплен — это лишь желание формализовать обязанности супруги главы государства и сделать власть во Франции более прозрачной.
"Речи вообще не идет о работе, а только о ее статусе. Работа вознаграждается. Жена президента республики не получает вознаграждения и не будет получать, даже несмотря на то, что она все время сопровождает президента", — заявил Кастанер.

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