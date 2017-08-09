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Positiff: Спортсмены завоевали 5 медалей на Чемпионате Азии по боксу

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441818-ru.html

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9 августа 2017, 8:27       Комментарии

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Прогноз погоды по Кыргызстану на 9 августа. По сообщению Кыргызгидромета, ночью без осадков, днем в Иссык-Кульской, Нарынской областях местами и в отдельных горных районах дожди, грозы, по остальной территории без осадков. Ветер западный 4-9 м/с, по акватории озера Иссык-Куль до 15-20 м/с.
Температура воздуха:
Чуйская область
ночью: +18...+23
днем: +32...+37
Таласская область
ночью: +12...+17
днем: +31...+36
Баткенская область
ночью: +18...+23
днем: +32...+37
Ошская и Жалал-Абадская области
ночью: +18...+23
днем: +32...+37
Иссык-Кульская область
ночью: +14...+19
днем: +25...+30
Нарынская область
ночью: +9...+14
днем: +27...+32
В Бишкеке без осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +20...+22, максимальная температура воздуха днем +35...+37.
В Чолпон-Ате без осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +16...+18, максимальная температура воздуха днем +25...+27.
Температура воды у северного побережья озера Иссык-Куль днем 7 августа составила 23,4°, 8 августа утром составила 22°.

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