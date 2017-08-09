Министр Т.Батыралиев предлагает запретить самостоятельный извоз пассажиров

9 августа 2017, 8:39 Комментарии

Министр здравоохранения Талантбек Батыралиев предлагает запретить самостоятельный извоз пассажиров. По его словам, для сокращения количества погибших и раненных при дорожно-транспортных происшествиях необходимы профилактические мероприятия.

"Волна происшествий на дорогах взбудоражила все общество. Своими ранениями, поражениями ДТП в разные периоды коснулись почти каждую семью. Пока у нас не получается встряхнуться и признаться самим себе, что порядок на дорогах зависит от нас самих. Зато усиливается натиск на врачей, что они не успевают и что-то не так делают. Но если без конца по росту ДТП параллельно наращивать медицинские услуги, у нас никаких денег не хватит. Конечно, не в деньгах дело, и пусть будут живы и не погибают на дорогах наши граждане, которых мы теряем в первые часы. Санавиации нет, дороги плохие... Надо признать, у нас мало возможностей оказывать экстренную квалифицированную помощь в сиюминутные или первые ранние часы после ДТП. Выход один - уменьшить случаи ДТП", - заявил глава Минздрава.

Он отметил, что граждане тратят огромные деньги на здоровье после ДТП и теряют огромные деньги по результатам летальных исходов. "Может, все-таки увеличим количество гаишников, укрепим контрольную систему, будем проводить больше профилактических мероприятий? И еще, как мне кажется, надо запретить самостоятельный извоз пассажиров. Кто хочет этим заниматься, пусть создают организацию или общество водителей, сертифицируются и работают в пределах закона. А так никто ни за что не отвечает, и мы не знаем, кто и кого куда везет! На этих машинах нет даже опознавательных знаков. Схожая проблема с получением лицензии на частную практику по всем направлениям медицины. Это неправильно", - сказал Т.Батыралиев.