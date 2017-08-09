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Министр Т.Батыралиев предлагает запретить самостоятельный извоз пассажиров

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441817-ru.html

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Пассажирка маршрутки погибла в ДТП в Бишкеке, в них врезался минивэн

9 августа 2017, 8:39       Комментарии

Министр здравоохранения Талантбек Батыралиев предлагает запретить самостоятельный извоз пассажиров. По его словам, для сокращения количества погибших и раненных при дорожно-транспортных происшествиях необходимы профилактические мероприятия.
"Волна происшествий на дорогах взбудоражила все общество. Своими ранениями, поражениями ДТП в разные периоды коснулись почти каждую семью. Пока у нас не получается встряхнуться и признаться самим себе, что порядок на дорогах зависит от нас самих. Зато усиливается натиск на врачей, что они не успевают и что-то не так делают. Но если без конца по росту ДТП параллельно наращивать медицинские услуги, у нас никаких денег не хватит. Конечно, не в деньгах дело, и пусть будут живы и не погибают на дорогах наши граждане, которых мы теряем в первые часы. Санавиации нет, дороги плохие... Надо признать, у нас мало возможностей оказывать экстренную квалифицированную помощь в сиюминутные или первые ранние часы после ДТП. Выход один - уменьшить случаи ДТП", - заявил глава Минздрава.
Он отметил, что граждане тратят огромные деньги на здоровье после ДТП и теряют огромные деньги по результатам летальных исходов. "Может, все-таки увеличим количество гаишников, укрепим контрольную систему, будем проводить больше профилактических мероприятий? И еще, как мне кажется, надо запретить самостоятельный извоз пассажиров. Кто хочет этим заниматься, пусть создают организацию или общество водителей, сертифицируются и работают в пределах закона. А так никто ни за что не отвечает, и мы не знаем, кто и кого куда везет! На этих машинах нет даже опознавательных знаков. Схожая проблема с получением лицензии на частную практику по всем направлениям медицины. Это неправильно", - сказал Т.Батыралиев.

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